El ministro Planas considera "normal" y "positiva" la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

El rey Felipe VI y la reina Letizia. - José Oliva - Europa Press

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado "normal" la próxima visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla.

Así lo ha indicado este jueves en Jaén a preguntas de los periodistas después de que desde Zarzuela y el Gobierno se haya anunciado que esa visita tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre, dos meses y medio después de la entrada de más de 80.000 migrantes a la ciudad ceutí desde Marruecos.

"A mí me parece normal. Yo era embajador en Marruecos cuando sus majestades los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron Ceuta y Melilla y ahora los reyes han decidido visitar Ceuta, me parece dentro de la normalidad, del funcionamiento de las instituciones", ha declarado

En este sentido y tras recordar que España está formada por 17 comunidades autónomas y las dos referidas ciudades autónomas, Planas ha considerado que el hecho de que los monarcas "visiten una parte del territorio nacional" supone "un acto normal y siempre positivo"

En concreto, Felipe VI y Letizia viajarán el 13 de octubre a Ceuta en la que será su primera visita desde su llegada al trono en junio de 2014. La visita, que "ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real", incluirá también Melilla, donde tampoco habían estado hasta la fecha.

La única visita real desde el restablecimiento de la monarquía en España a ambas ciudades enclavadas en el norte de África fue la realizada por Juan Carlos I y Sofía el 6 y 7 de noviembre de 2007.

El desplazamiento de Felipe VI y Letizia fue anunciado a finales de agosto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".