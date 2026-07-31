Molina pide un "debate sosegado" sobre la planta de biometano de Baena (Córdoba) que la Junta aprobará sí cumple la Ley

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha opinado este viernes, sobre la polémica generada en torno a la proyectada planta de biometano en Baena (Córdoba), que "este tema merece un debate sosegado, un debade sin bulos y un debate científico", asegurando que, en cualquier caso, "lo que no va a hacer nunca el delegado del Gobierno ni la delegación es no cumplir con la ley".

En este sentido y en rueda de prensa, ha recordado que "hay un marco legislativo" y, dentro del mismo, "el papel de la Junta" se refiere a "la autorización ambiental" para dicho proyecto, de modo que, si se presenta ante la Administración autonómica, su obligación es "tramitarla y, "si cumple con los requisitos ambientales pues tendrá esa aprobación, y si no los cumple, pues obviamente no la tendrá".

La cuestión, según ha argumentado es que, "ahora mismo, dentro del marco legal", lo que "tiene" que hacer la Junta de Andalucía es "dar estabilidad a todo el que viene a invertir en Andalucía, ya sea para una planta de biogás o sea para lo que sea".

Por otro lado y en su condición de presidente provincial del PP de Córdoba, Molina se ha referido a la marcha del presidente del PP de Baena, Javier Vacas, y su dimisión como concejal, y también a la dimisión como edil y el abandono del PP de la que fuera alcaldesa del municipio, Cristina Piernagorga, en este caso por discrepancias con la dirección provincial del partido ante el proyecto de la planta de biometano, al que Piernagorda se opone.

Ante ello, Molina ha dicho que "en un partido serio", como el PP, ante situaciones como la descrita "está contemplado lo que puede pasar", de modo que, "si el presidente del partido encuentra trabajo en Cádiz y tiene que irse, pues el secretario general ocupa su lugar", tal y como prevén "los estatutos, y es lo que ha ocurrido".

Junto a ello, "si hay alguien que quiere salir del grupo municipal porque entiende que su posición es diferente a la del partido, pues es libre" de irse, en referencia a Piernagorda, a quien ha querido "agradecerle los servicios prestados y desearle lo mejor", añadiendo que, "por encima de las personas y de lo que queremos cada uno hay un proyecto político muy serio, que se llama Partido Popular, y que está al servicio de los ciudadanos y, por supuesto, de los ciudadanos de Baena".

Así seguirá siendo, pues, según ha señalado, respecto a la situación en la que queda el PP baenense, Molina ha subrayado que "ya hay un portavoz (municipal) nombrado desde hace días", para sustituir en esa labor a Piernagorda, por quien también "entrará el siguiente concejal" de la lista electoral del PP, "y ahora mismo el secretario general, como está contemplado, ocupa las funciones de presidente, porque eso es cumplir con los estatutos. O sea, que no hay ningún vacío. Hay movimientos y se solucionan".