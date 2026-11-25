El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina (i), con el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy (d) durante el paseo electoral de este martes por la Plaza de las Tendillas. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado este miércoles que "el único logro de Sánchez ha sido que ningún cordobés se pueda fiar de él", de modo que le ha exigido al Gobierno "explicaciones por los años de retraso en atender las necesidades eléctricas de la provincia" y ha cuestionado que "Pedro Sánchez pretenda ahora presentar como un logro propio una infraestructura que Córdoba lleva años reclamando".

"¿Qué han estado haciendo Pedro Sánchez y los socialistas durante todos estos años?", ha preguntado Molina, quien ha manifestado que "desde 2020, la Junta de Andalucía, CECO, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba llevan insistiendo ante las reiteradas ausencias de la provincia en la planificación eléctrica nacional". Por tanto, "Sánchez no puede apropiarse ahora de una reivindicación que pertenece al conjunto de Córdoba", ha señalado.

El popular ha recordado que "el primer borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030, presentado por el Gobierno en octubre de 2025, no incluía el corredor de 400 kV entre Maguilla (Badajoz), Peñarroya-Pueblonuevo y La Lancha entre las actuaciones previstas hasta 2030, sino que lo relegaba al horizonte posterior, sin compromiso de ejecución en este período".

Según ha expuesto, "el Gobierno de Sánchez nunca dio prioridad a este corredor", de manera que "ha sido la insistencia de Córdoba la que ha conseguido que esta infraestructura avance y termine incorporándose a la planificación", ha afirmado, para apuntar que "es una buena noticia para la provincia, pero hay que contar toda la verdad sobre cómo se ha conseguido".

El presidente de los populares cordobeses ha destacado especialmente "el papel de la Junta de Andalucía, cuyas alegaciones situaron esta conexión entre las principales prioridades para reforzar la capacidad eléctrica de Los Pedroches y el Alto Guadiato". Además, ha recordado que "fue el Gobierno andaluz el que trabajó en una propuesta de trazado compatible con la normativa medioambiental para hacer viable esta infraestructura".

"A este trabajo se sumó la implicación de la Diputación de Córdoba, una docena de ayuntamientos y los representantes del tejido empresarial, que respaldaron una reivindicación compartida para garantizar el suministro eléctrico y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico e industrial en la provincia", ha mencionado.

Ante ello, ha aclarado que "la inclusión de este corredor no es un regalo de Pedro Sánchez a Córdoba ni un logro que pueda atribuirse en exclusiva, sino que es el resultado de las alegaciones, del trabajo técnico y de la presión institucional de quienes nunca han dejado de defender los intereses de la provincia".

El dirigente popular ha advertido de que "la falta de capacidad eléctrica condiciona la llegada de nuevas inversiones, el desarrollo industrial y la creación de empleo, especialmente en comarcas como Los Pedroches y el Alto Guadiato, que necesitan infraestructuras suficientes para aprovechar sus oportunidades económicas".

"¿Cuántas oportunidades ha podido perder Córdoba durante estos años? ¿Cuántos proyectos empresariales e industriales se han visto condicionados por la falta de capacidad eléctrica? ¿Por qué los socialistas no han atendido antes unas reivindicaciones que las instituciones cordobesas llevan tanto tiempo planteando?", ha preguntado.

"NO BASTA CON INCLUIR EN UN DOCUMENTO"

Molina también ha cuestionado que "el Gobierno pretenda poner en valor ahora esta actuación, coincidiendo con el tramo final de la campaña electoral, después de haber mantenido durante tanto tiempo a Córdoba fuera de sus prioridades". "No es serio ni riguroso", ha apostillado, para trasladar que "la confianza no se recupera con anuncios de última hora ni apropiándose del trabajo de los demás, sino cumpliendo los compromisos adquiridos".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo central "garantías presupuestarias y un calendario concreto de ejecución que permita conocer los plazos reales de desarrollo de la infraestructura". "Que una actuación aparezca en la planificación es un paso importante, pero no basta con incluirla en un documento, porque Córdoba necesita saber qué inversión se va a destinar, cuándo comenzarán los trabajos y cuándo podrá disponer realmente de esa capacidad eléctrica", ha reclamado.

Mientras, el popular ha declarado que "Córdoba lleva años reclamando soluciones y merece explicaciones, compromisos y garantías de ejecución", al tiempo que ha expresado que "el gobierno de Sánchez llega tarde y ahora pretende colgarse una medalla que corresponde al conjunto de Córdoba".