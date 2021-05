Montefrío (Granada) agradece la "paciencia" a sus vecinos y resalta que el autoconfinamiento funcionó

MONTEFRÍO (GRANADA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Montefrío, en el Poniente de Granada, ha agradecido "la enorme responsabilidad y paciencia que han demostrado" sus vecinos en las últimas semanas, tras los pronunciamientos judiciales que deniegan el confinamiento perimetral del municipio, y ha resaltado que "independientemente" de la vigencia intermitente de esta medida y del cierre de la actividad no esencial, el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la petición municipal de autoconfinarse han funcionado para bajar una tasa de incidencia del coronavirus, que confía que durante el fin de semana se sitúe por debajo de la media de 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes.

En una nota de prensa, la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, que ha resaltado que el municipio ha conseguido reducir la tasa de contagios de más de 2.200 casos por cada 100.000 habitantes a 658,8 en alrededor de una semana, se ha mostrado convencida de que "si continuamos con este descenso tan pronunciado, confiamos en estar por debajo de la tasa 500 antes del próximo lunes, cuando se vuelvan a actualizar los datos, para dejar atrás esta pesadilla de aperturas y cierres perimetrales que hemos vivido desde que terminó el estado de alarma".

Tras conocer la resolución del Tribunal Supremo, la regidora ha destacado que "lo importante, aunque el municipio haya estado abierto o cerrado de manera intermitente, es que nuestros vecinos han demostrado una enorme responsabilidad, y entre todos hemos logrado doblegar la curva de contagios".

Gámez se ha mostrado "muy satisfecha" por la evolución de la pandemia en Montefrío, y ha animado a los vecinos "a continuar en la misma línea, ahora que el municipio volverá a estar abierto y todos los negocios podrán volver a abrir, para que la tasa de contagios se siga reduciendo rápidamente".

A la espera de la decisión de la Junta para la apertura del comercio no esencial, y el desconfinamiento tras los pronunciamientos judiciales, el municipio afronta una nueva etapa en que confía "volver a la normalidad". Este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaron el confinamiento del municipio. En su auto, el tribunal explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente "no despliegan efectos ni son aplicables" y por ello rechaza pronunciarse sobre el fondo de este asunto.

En declaraciones a Europa Press, Gámez ha reconocido que los vecinos han "sufrido mucho, independientemente" de que pudieran "entrar" o "salir". Pese a "no saber en cada momento que teníamos que hacer", "hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer" para así rebajar la tasa de incidencia.

"La gente ha entendido que la única manera de salir de esta situación era siendo responsable y así se ha hecho", ha agregado Gámez, que ha vuelto a tener palabras de apoyo para el comercio local, uno de los sectores damnificados por esta situación en el municipio granadino.