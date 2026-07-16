Montero acusa a Feijóo de "poner en cuestión la estructura democrática" de España cuando llama "autoritario" a Sánchez

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de poner "en cuestión la propia estructura democrática" de España cuando afirma que Pedro Sánchez es un "presidente autoritario".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero ha señalado que cuando uno dice, como hizo ayer Núñez Feijóo, que el presidente de un gobierno de un país democrático "es autoritario, está haciendo un llamamiento a que todos los métodos para combatir a esa persona son legítimos".

Según Montero, uno podrá denunciar que le "parece incompleto un determinado servicio que se presta desde la democracia o una determinada ventana de la democracia, pero cuando uno afirma con esa rotundidad que el presidente del Gobierno es un hombre autoritario y empieza a trasladar elementos que ponen en cuestión el sistema que hemos construido, cuidado, porque eso es un llamamiento a que todo vale para derribar a esa persona, como estamos viendo que propugna el PP, que desde luego no tiene límite a la hora de intentar tumbar a este gobierno con todos los métodos que tiene a su alcance".

Ha recalcado que cuando uno dice que el señor Sánchez "es autoritario, no es que lo esté insultando, es que está poniendo en cuestión la propia estructura democrática de nuestro país, y hay que tener una autocontención para no dar unos pasos que en la conclusión de la ciudadanía, terminarían siendo que todo vale y el que pueda que haga".