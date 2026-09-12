Montero acusa al Gobierno andaluz de "desmantelar" la universidad pública para "abrir las puertas" a la privatización

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado este sábado al Gobierno autonómico andaluz, liderado por el popular Juanma Moreno, de llevar a cabo un modelo que "abandona y debilita deliberadamente" las universidades públicas mientras "abre las puertas de par en par al negocio de las universidades privadas".

"La falta de una financiación suficiente y estable ya está poniendo en riesgo el empleo, la calidad de la docencia, la investigación y la oferta de plazas", ha expresado Montero a través de un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press.

Ello, cabe mencionar, en el marco de diversas movilizaciones llevadas a cabo por parte de sindicatos y otras plataformas para advertir de "duros recortes" en la universidades andaluzas, precisamente coincidiendo con la apertura oficial del curso académico 2026-27.

"Las denuncias de los sindicatos se suman a las advertencias que llevan meses realizando los rectores y rectoras, las propias universidades y el conjunto de sus comunidades universitarias", ha apostillado la socialista al respecto.

En este sentido, ha destacado que, a su juicio, la universidad pública ha permitido que "generaciones de andaluces y andaluzas pudieran estudiar y construir su futuro con independencia de los ingresos o del apellido de sus familias".

Por tanto, ha defendido que el mismo es "uno de nuestros mayores instrumentos de igualdad y progreso" y que la gestión del Ejecutivo andaluz, que a su juicio "desmantela" esta estructura para "favorecer intereses privados", conlleva "acabar con aquello que nos ha igualado, ha retenido talento y ha dado oportunidades a quienes nunca habrían podido comprarlas".

Finalmente, ha acusado a Moreno de apostar por "debilitar los servicios públicos para facilitar negocios privados" y ha reivindicado el compromiso de su partido con "una universidad pública de calidad, con financiación suficiente y capaz de asegurar que ningún joven andaluz tenga que renunciar a su futuro por no poder pagárselo".