Montero acusa a Moreno de "incumplir" la bioclimatización mientras el Gobierno anuncia 200 millones para colegios

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha advertido de que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, lleva seis años "sin cumplir la ley de bioclimatización" en Andalucía, mientras que el Gobierno de España "actúa ante el calor en las aulas y moviliza 200 millones de euros para climatizar los colegios y mejorar su eficiencia energética".

Así lo ha señalado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, tras anunciar este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que el Ejecutivo central aprobará "en las próximas semanas" una partida de 200 millones de euros para actuaciones de climatización y rehabilitación energética en centros escolares.

Se trata de más de 1.000 millones de euros procedentes de fondos europeos puestos a disposición de entidades locales y comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética.

Ante ello, la líder socialista andaluza ha advertido de que "la falta de gestión" de Moreno "la pagan, una vez más, los niños que tienen que seguir dando clase en aulas que parecen hornos, el profesorado que trabaja en condiciones extremas y las familias, que llevan años esperando soluciones que nunca llegan".