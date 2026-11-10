Montero acusa a Moreno de querer "sacar tajada del dolor" de las víctimas de Urda y actuar como "doliente principal"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero ha insistido en criticar el "capricho" de los grupos que su - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este martes su "indignación por la utilización" que, a su juicio, está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "del dolor de las víctimas de los accidentes de trenes" de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) registrados este año, así como le ha afeado que actúe como si fuera el "doliente principal" de esas tragedias que se han saldado con 115 fallecidos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la líder socialista se ha pronunciado así a unas horas de que se oficie en la catedral de Toledo un funeral religioso por las víctimas del accidente de Urda al que asistirán los reyes Felipe VI y Letizia, así como el presidente de la Junta, entre otras autoridades entre quienes no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha declinado asistir.

María Jesús Montero, que este pasado lunes asistió al funeral que el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ofició en la Catedral hispalense por esta tragedia, ha criticado que Juanma Moreno se ha dedicado a realizar "una 'tournée' por las televisiones nacionales utilizando el dolor de las víctimas de manera electoralista y metiendo miedo a la ciudadanía" al trasladar que "no es seguro el transporte ferroviario".

"Es de una profunda mezquindad política", según ha considerado la también vicesecretaria general del PSOE federal, quien igualmente ha tachado de "absolutamente impresentable" que el presidente de la Junta realizara "declaraciones partidistas a la puerta de un funeral" como el de este lunes en Sevilla, "queriendo ser protagonista" de ese acto.

En esa línea, ha explicado que a ella le preguntaron los periodistas a su entrada a la Catedral de Sevilla, pero no quiso hacer declaraciones porque entendía que los "protagonistas" del funeral eran las víctimas y no los políticos.

Montero ha señalado que si el presidente de la Junta de Andalucía "quiere hablar de las víctimas y lo quiere hacer en los platós, también es de obligado cumplimiento que hable" de las de los fallos en los cribados de cáncer de mama en la sanidad andaluza que han denunciado desde la asociación Amama, o de las del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) que el pasado mes de julio costó la vida de 15 personas que "no merecieron ni días de duelo ni una sola ayuda del Gobierno" andaluz, según ha criticado.

La dirigente socialista ha aseverado que "todas las víctimas son iguales y tienen derecho a la reparación, a la transparencia, a la información veraz y a la memoria", y le parece "absolutamente deleznable" que Moreno "ponga en la misma frase 'víctima' y 'voto'", algo que espera que "se castigue en las urnas", según ha agregado.

La secretaria general del PSOE-A ha considerado que al también líder del PP andaluz se le "ha caído definitivamente la careta que pretendía aparentar" de ser "una persona moderada", y con sus actitudes se está "poniendo de manifiesto que está la radicalidad" e "intentando atacar por cielo, mar y tierra al Gobierno de España trasladando incluso algo tan desagradable y, por otra parte tan poco ético en la política", como acusándole de "actos deliberados" que causan "dolor a Andalucía, por ejemplo, como dijo, en relación con la inversión en las vías ferroviarias", ha continuado Montero.

En ese punto, la que fuera también vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que "nunca antes, desde que se puso en marcha la alta velocidad entre Sevilla y Madrid, había habido una inversión tan importante en estas vías como la que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha considerado que "si hay que apelar al dolor y al fallecimiento de personas como estrategia electoral, es porque el Partido Popular no puede defender ni su gestión ni dar ninguna respuesta a los problemas de los ciudadanos".

JUSTIFICA LA AUSENCIA DE SÁNCHEZ AL FUNERAL DE TOLEDO

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la ausencia del presidente del Gobierno al funeral de Toledo, Montero se ha remitido a lo que al respecto señaló Pedro Sánchez este pasado lunes en una entrevista en 'La Séptima', y ha subrayado que "no es la primera vez que el presidente delega esa tarea en el vicepresidente", en este caso en el ministro Carlos Cuerpo.

Al respecto, Montero ha recordado que, siendo entonces vicepresidenta primera del Gobierno, ella acudió en representación del Ejecutivo a los funerales religiosos que se celebraron por las víctimas de la 'dana' de Valencia de octubre de 2024 y del referido accidente de tren de Adamuz del pasado mes de enero.

La líder socialista ha incidido en señalar que "el presidente del Gobierno no suele acudir a los funerales religiosos", y que acudirá al "funeral de Estado" que se organice si finalmente se lleva a cabo.

En esa línea, Montero ha reivindicado que España es "un país laico", así como ha puesto de relieve que el Gobierno va a estar representado en el funeral religioso de Toledo por su vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y por la ministra de Educación, Milagros Tolón, que fue alcaldesa de dicha ciudad y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Montero ha añadido que Sánchez "no es un hombre religioso", aunque sí es "respetuoso con la expresión religiosa", y "estará en los funerales de Estado que se organicen con este motivo o con cualquier otro", ha garantizado.

Dicho esto, ha insistido en criticar que "algunos intenten estirar y sacar tajada política del dolor ajeno, del dolor de las víctimas", y ha considerado que así se ha visto "en la persona de Moreno Bonilla", que "quiere ser el doliente principal en todos estos dramas que hemos vivido últimamente", según ha censurado María Jesús Montero, que ha cargado contra la "mezquindad política" en la que, en su opinión, se incurre cuando se quiere "utilizar el dolor de las víctimas".

En ese punto, ha insistido en recordar el caso del incendio de Los Gallardos para criticar que el entonces consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, "sigue de vicepresidente" del Gobierno andaluz y "no ha pedido perdón" por lo sucedido, ni apoyado la creación de "una comisión de investigación" en el Parlamento andaluz.

En esa línea, Montero ha criticado que "no se ha hecho nada para esclarecer qué ocurrió, por qué no se activaron las alertas en los momentos adecuados", y ha concluido que eso "no es de recibo", porque "todas las víctimas tienen los mismos derechos", según ha sentenciado la líder del PSOE-A para concluir.