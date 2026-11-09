El arzobispo de Sevilla pide esclarecer las causas del accidente de Urda y asumir responsabilidades:"Es exigencia moral"

Misa por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) en la Catedral de Sevilla - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla ha acogido este lunes, 9 de noviembre, una misa funeral en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con 69 fallecidos --siete de ellos sevillanos-- y más de un centenar de heridos, que ha presidido monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien ha pedido esclarecer las causas del accidente en aras de que un siniestro de tal calibre no vuelva a ocurrir y asumir las responsabilidades que sean necesarias. El siniestro tuvo lugar como consecuencia de una colisión de dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Andalucía.

"Es necesario que se conozca con toda claridad cuáles fueron las causas del accidente y qué responsabilidades deben exigirse. Las familias tienen derecho a conocer la verdad y la sociedad tiene el deber de esclarecer lo sucedido mediante una investigación rigurosa", ha subrayado durante su intervención.

Monseñor José Ángel Saiz ha añadido que la búsqueda de la verdad y la justicia es "una exigencia moral que nace del respeto debido a las víctimas y de la responsabilidad de proteger la vida humana", por lo que ha pedido "revisar lo que sea necesario, corregir las deficiencias que se descubran, asumir las responsabilidades que correspondan y tomar las medidas necesarias para evitar que una catástrofe semejante vuelva a producirse".

La seo hispalense ya fue escenario de una misa de esta naturaleza este pasado mes de enero por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y por Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano del servicio de Rodalies fallecido en Gelida (Barcelona), tres días más tarde.

La eucaristía, celebrada en el trascoro de la Catedral, la ha oficiado el arzobispo de Sevilla, que ha comenzado su homilía elevando sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas mortales en el accidente de Toledo y expresando sus más sinceras condolencias a los familiares y su cercanía con los heridos.

El prelado hispalense ha remarcado que se trata de "una tragedia que ha sembrado de dolor numerosos hogares y ha conmovido nuestra ciudad", si bien ha instado a que las muestras de solidaridad "no se limiten" a los primeros momentos tras lo ocurrido.

De los 69 fallecidos, siete eran naturales de la provincia: Juan José García Palacios, guardia civil de El Palmar de Troya; J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas; Iván Romano, policía nacional de Alcalá de Guadaíra; José Ángel San Emeterio Freire, quien formaba parte de la Hermandad del Museo de Sevilla; José Manuel Chacón, agente de la Guardia Civil destinado a Dos Hermanas; Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado; y el padre del actor hispalense César Vicente.

Junto a familiares de las víctimas, autoridades políticas, civiles y militares se han dado cita en esta tarde de noviembre, entre ellas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado que las pasadas semanas han sido "muy tristes" al recordar las dificultades de las familias y ha expresado su deseo de que "nunca más" se vuelva a dar una tragedia de esta magnitud.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que las víctimas tienen "todo el respaldo" de la ciudad de Sevilla y que "cuentan con el abrazo de los sevillanos", con especial recuerdo a aquellos con arraigo en la ciudad.

"Sevilla abre sus puertas para dar todo su apoyo y acompañamiento a los familiares, que lo han pasado muy mal y lo seguirán pasando mal. Fundamentalmente porque no entienden nada, como muchos no entendemos nada", ha aseverado en declaraciones a medios antes de la celebración.

Entre otros, han acudido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la consejera de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, o el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet.

Asimismo, han asistido a esta misa funeral la delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera Pacheco, así como la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi.

También se han dejado ver la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz; la diputada en el Parlamento de Andalucía de Adelante Andalucía, Miren Begoñe Iza de la Torre, o el ex alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entre otras personalidades destacadas.

La Seo hispalense se ha sumado de esta forma a otras celebraciones de esta naturaleza, como la que tendrá lugar este martes en Toledo y el día 13 en Córdoba.