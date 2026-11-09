Moreno lamenta unas semanas "muy tristes" por el accidente de Urda y desea que "no vuelva a suceder nunca más"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la misa en la Catedral de Sevilla en recuerdo a las víctimas del accidente de Urda (Toledo) - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes a las puertas de la Catedral de Sevilla y minutos antes de la celebración de la misa funeral que ha acogido en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con 69 fallecidos, que han sido unas semanas "muy difíciles", misma vez que ha manifestado su deseo de que una tragedia de este calibre "no vuelva a ocurrir".

"Ha sido todo muy triste. Llevamos unas semanas muy tristes rememorando situaciones que han sido de una gran dificultad", ha reseñado el presidente antes de acceder a la parroquia en la que ha tenido lugar el encuentro, que ha presidido monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Además, ha lamentado que "aún queda mucho tiempo de sufrimiento para las familias" y ha deseado que "no vuelva a suceder nunca más" una tragedia de estas dimensiones.

El siniestro tuvo lugar como consecuencia de una colisión de dos trenes de alta velocidad, un AVE y un Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Andalucía.

La Seo hispalense se ha sumado de esta forma a otras celebraciones de esta naturaleza, como la que tendrá lugar este martes en Toledo y el día 13 en Córdoba.