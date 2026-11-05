Montero admite que el accidente "impacta" en la campaña pero prevé que el PSOE siga gobernando tras "ganar" el 29N

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, durante su participación en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves que e - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha augurado este jueves que su partido va a "ganar" las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y a mejorar los resultados que obtuvo en los anteriores comicios de 2023, de modo que podrá seguir gobernando, si bien ha admitido que el grave accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) la semana pasada "impacta" en la campaña electoral que había diseñado su formación.

Son ideas que la también secretaria general del PSOE-A ha compartido en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en la que Montero ha eludido dar una cifra exacta o aproximada del número de diputados que espera que el PSOE consiga en las próximas elecciones generales, si bien ha incidido en augurar que "va a mejorar los resultados respecto a los que tenía".

En esa línea, ha abogado por que el PSOE gane con "una holgura" suficiente que le dé "capacidad parlamentaria para poder solucionar de una vez el problema de la vivienda en este país", y para ello ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que "nadie se quede en casa el próximo 29 de noviembre", y que "todo el mundo acuda a las urnas" ese día en el que "nos jugamos si este país sigue avanzando, impulsando la convivencia, el respeto en la vida política, o si nos abonamos a lo que el PP está permanentemente practicando, el odio entre las personas, la violencia política" y la "deshumanización que hace con los adversarios políticos", según ha añadido.

Tras defender que a Andalucía "le han sentado muy bien" las "políticas de progreso" de gobiernos socialistas, Montero ha aseverado que el PSOE, "como siempre" que "sale al terreno de juego de las elecciones", busca en la cita del 29 de noviembre "conseguir el mayor apoyo posible por parte de la ciudadanía", y sale "a ganar".

"No se trata solo de movilizar a la ciudadanía", sino "de ganar las elecciones, y ganar para poder gobernar", ha añadido la 'número dos' de la dirección federal del PSOE, que en ese punto ha indicado que ella quiere que "a la izquierda del Partido Socialista le vaya muy bien", porque se necesita "conformar un Gobierno progresista que permita impulsar unas políticas que son muy necesarias para este país", según ha remarcado.

En esa línea, ha defendido que "si Andalucía quiere seguir en una senda de desarrollo, de innovación, de crecimiento, tiene que hacer posible que haya un gobierno, encabezado por el presidente (Pedro) Sánchez en España, que nos permita continuar con esa creación de empleo y dando oportunidad a los jóvenes".

De igual modo, Montero ha defendido el acuerdo que el PSOE y el Frente Amplio han alcanzado para presentar candidaturas conjuntas al Senado en las elecciones del 29N, y ha considerado que ha sido una iniciativa "valiente", y que a dichas formaciones les "interesa" que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado "trabajen de forma complementaria" para permitir que la legislación que se apruebe "suponga avances" e inversiones y "no retroceso".

EL ACCIDENTE DE URDA "HA CAMBIADO LA CAMPAÑA" Por otro lado, Montero ha admitido que el accidente ferroviario registrado la semana pasada en Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas "ha cambiado, como no puede ser de otra manera, no solamente a la sociedad", sino también la campaña que había iniciado el PSOE "con mucha esperanza" y "alegría".

La también secretaria general del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que los socialistas han recibido críticas porque "bailan" o "se besan" en los mítines, y al respecto ha defendido que "la gente de izquierda, de progreso, somos gente de tocarnos, de roces", a la que le "gusta ese contacto físico" entre las personas y divertirse, de forma que lo de ser "cenizos tristes" se lo dejan "a la derecha".

Montero ha señalado que un accidente como el de Urda, con 69 víctimas mortales, "por supuesto" que "impacta en una campaña", y por eso ha indicado que en el PSOE han cambiado "un poco la estrategia, el formato" de sus actos a partir de ahora de cara al 29N, pero no "los contenidos".

"Todo lo contrario: nos reforzamos y nos reafirmamos en que es más necesario que nunca tener unos servicios públicos de calidad" y "una fiscalidad justa que nos permita inversión en nuestra red ferroviaria", en la que "se ha invertido en los últimos años unos 800 millones de euros", a pesar de lo cual se han producido los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda este año, por lo que "hay que seguir invirtiendo y revisando" los "protocolos" de seguridad de las vías, ha continuado relatando la dirigente socialista.

De esta manera, Montero ha apuntado que el PSOE cambiará "un poco" la forma de presentarse en "los actos públicos, porque en este momento estamos atravesados" por un "sentimiento de tristeza" tras el accidente de trenes.

AUGURA UNA "PARTICIPACIÓN MUY MAYORITARIA" EL 29N

La vicesecretaria general del PSOE ha augurado que en las elecciones del 29 de noviembre habrá "una participación muy mayoritaria", y ante una posible derrota del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha augurado que el presidente 'popular' podría tener que renunciar a su cargo y ceder el liderazgo del partido a otro compañero, y en ese punto se ha preguntado "quién es el que está pensando en coger la maleta para Madrid".

"A lo mejor" lo "está pensando el señor Moreno Bonilla", ha deslizado Montero en referencia al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno.