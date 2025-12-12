Montero afirma que el protocolo antiacoso del PSOE es para "materias que no son delitos" y anima a denunciar en Fiscalía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la atención a los medios. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Mon - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que "hay muchas cosas que mejorar" en el protocolo antiacoso puesto en marcha por el PSOE ante los casos que han "sacudido de forma muy importante" a un partido que se define como "feminista".

Así lo ha indicado la también ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz en una rueda de prensa en Sevilla antes de presidir la entrega de los premios Plaza de España que concede la Delegación del Gobierno en Andalucía, y a preguntas de los periodistas sobre los supuestos casos de acoso sexual que han trascendido en los últimos días y que afectan a distintos representantes socialistas.

María Jesús Montero ha subrayado que en el PSOE, "de forma pionera, se han puesto en marcha instrumentos, protocolos, para que las mujeres" del partido "tengan la capacidad de poder denunciar de forma anónima o de forma directa situaciones en las que se hayan sentido agraviadas, acosadas, vejadas, humilladas".

La 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha puntualizado en ese punto que dicho instrumento está pensado para "aquellas materias que no son delitos", porque ante lo que "supone un claro delito", ella aconseja "a las mujeres siempre que se vayan directamente a la Fiscalía o a los tribunales ordinarios", para que esos casos se investiguen "con los instrumentos de los que dispone la justicia", ha agregado.

En esa línea, ha indicado que el protocolo puesto en marcha por el PSOE "no es un sustitutivo de la justicia", sino "un procedimiento" que sirve de "elemento añadido a situaciones en las que se puedan producir actuaciones reglamentarias, de expulsión del partido, de amonestación o de cualquier tipo de sanción" a quienes hayan cometido los comportamientos denunciados.

EL PROTOCOLO "TIENE QUE RODAR"

Dicho esto, ha señalado que el referido protocolo "tiene que rodar", y ya se "ha demostrado en su primera puesta en marcha que hay muchas cosas que mejorar", comenzando por la relativa a "la protección a las víctimas, que se tienen que sentir acompañadas, tienen que saber que las estamos apoyando, que todos esos mecanismos son para asegurar sus derechos".

"Por tanto, si eso no lo hemos hecho bien, y a la vista está que no se hizo bien, tenemos que mejorar todo el protocolo para que se incorporen todas estas cuestiones que vamos aprendiendo sobre la práctica, porque desgraciadamente no tenemos otros partidos políticos en los que referenciar estos protocolos", ha agregado la vicesecretaria socialista.

De igual modo, Montero ha considerado "fundamental" que haya "celeridad en la tramitación de los expedientes", porque "no es de recibo que un expediente tarde el tiempo que ha tardado en el primer caso que se denunció en este canal", según ha opinado en alusión al caso que afectaba al exasesor de Presidencia del Gobierno Francisco Salazar.

La vicesecretaria ha señalado que ese tipo de casos tienen que ser resueltos "a la mayor brevedad posible, porque en torno a todos esos elementos hay una situación de angustia que vive la víctima, o de requerimiento y exigencia de que se produzcan actuaciones que tienen que estar bien informadas, evidenciadas y, por tanto, que se tienen que producir con todo el respeto a que cada uno tiene que trasladar aquello que considere conveniente en el transcurso de esa investigación".

Montero, que ha aludido a la rueda de prensa que, paralelamente, estaba ofreciendo en la sede nacional del PSOE en Madrid su secretaria de Organización, Rebeca Torró, para presentar el informe sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, ha incidido en defender que el PSOE es "un partido feminista" en el que "nos importa esto".

EL PSOE, "EL PARTIDO FEMINISTA"

Y "por eso se produce revuelo, por eso se produce una mayor exigencia sobre nosotros, y tiene que ser así", porque "somos el partido feminista, y tenemos que ser ejemplares en todos los ámbitos donde se desarrolla nuestra actuación en relación con las mujeres", ha agregado María Jesús Montero.

También ha indicado que "la mayoría" de los hombres que militan en el PSOE son "compañeros firmemente comprometidos con la igualdad", y al hilo ha valorado que es "el primer partido que ha incorporado dentro de su código ético la prohibición de consumir prostitución", según ha valorado a modo de ejemplo y antes de agregar que "tendremos que seguir dando muchos pasos de este tipo, porque la lucha por la igualdad tiene que ir conquistando cada vez mayores cotas".

"Y esto implica que tenemos que ir trabajando para que en ningún caso se produzcan situaciones de acoso o de humillación por parte de compañeros que estén en el entorno de una familia como es la del PSOE", ha continuado antes de apostillar que "ojalá en otros partidos, cuando se conocen casos similares, o más graves de los que se han producido en el PSOE, hubiera la misma reacción y el mismo impacto mediático".

"Ojalá, porque eso significaría que algo se mueve", ha matizado antes de subrayar que en el PSOE "claro que algo se mueve, algo tan importante como el derecho de las mujeres, como el impulso de tantas mujeres que conformamos las familias socialistas", ha sentenciado.

También ha considerado que, al ponerse en marcha un mecanismo que no existía para que las mujeres puedan incorporar sus denuncias, "es lógico que se produzca un incremento de los casos", y ha opinado que "lo grave es en los partidos políticos donde ni existen los instrumentos, ni nadie se escandaliza cuando ocurre esto".

De igual modo, ha reivindicado que en el PSOE "actuamos y pedimos responsabilidades tanto en los casos de acoso o presunto acoso" como en los de "corrupción o presunta corrupción", hasta el punto de que "no hay ninguna persona que haya sido denunciada por parte de las mujeres del partido que ocupe actualmente las responsabilidades" que tenía hasta ese momento, porque "se le ha pedido a todo el mundo que abandone sus responsabilidades políticas o profesionales", según ha puesto de relieve antes de señalar que no ha visto que haya ocurrido "lo mismo en el Partido Popular".

Ha agregado que "lo importante es avanzar" y "que las mujeres se sientan protegidas", y "que tengan canales donde poder plantear su situación". "Y, a partir de ahí, cautela", y "siempre discreción", y "no condenar a las personas antes de que realmente se pueda constatar que todas estas situaciones tienen la credibilidad que le damos a priori a todas las víctimas que presentan este tipo de denuncias", ha zanjado María Jesús Montero.