Montero advierte que no van a permitir "ni una sola involución" en los avances en igualdad ante la "ola reaccionaria"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su atención a medios antes de participar en la manifestación feminista convocada por Marea Violeta en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido este domingo 8 que "no vamos a permitir ni una sola involución en nuestros avances" ante la "ola reaccionaria" que está provocando "una involución en la visibilidad y en la presencia de las mujeres, tanto en la política como en el mundo de la empresa en el mundo de la actividad en general".

En atención a los medios antes de secundar la manifestación feminista convocada por Marea Violeta, Montero ha asegurado que esta ola reaccionaria "lo primero que se lleva por delante son los derechos que con tanto trabajo hemos conquistado las mujeres", motivo por el que ha considerado "tan importante" que "nuestra voz se escuche muy clara" para que "sigamos defendiendo el derecho al mismo salario y el derecho a tener uan conciliación en nuestra vida personal que nos permita aceptar cargos de responsabilidad" y, "cómo no, tolerancia cero contra la violencia machista".

De este modo, la secretaria general del PSOE-A ha apuntado que el Gobierno andaluz desde el 2021 "no tiene un plan de lucha contra la violencia machista y contra la discriminación de las mujeres en este ámbito", una circunstancia que se prodijo "incluso con el Gobierno en solitario de Moreno".

"La gran parte de las mujeres que se han asesinado de las 44 que llevamos este año son mujeres andaluzas y, desde luego, si hay una comunidad necesita un plan urgente esta es la comunidad andaluza, que se ha entregado en manos de la ultraderecha la protección de las víctimas de violencia de género", ha apostillado.

En este sentido, Montero ha abundado en que el próximo 29 de noviembre "las mujeres tenemos una cita por las urnas", puesto que "no vamos a permitir que se pisoteen nuestros derechos, que los vamos a defender porque aún tenemos un largo camino por recorrer".

Pese a los avances en la igualdad que ha reconocido la secretaria general del PSOE Andalucía, como los permisos de maternidad-paternidad para la incorporación de las mujeres en el mundo laboral o las leyes que obligan al 50 por ciento de presencia en los diferentes entornos, ha sostenido que la "amenaza de la derecha y de la ultraderecha está pesando en el día de hoy sobre nuestras cabezas y por tanto las mujeres progresistas no vamos a permitir ni un paso atrás".

ALUSIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA

En relación con la cita electoral del 29 de noviembre, Montero ha asegurado que la afrontan "con mucha ilusión, con mucha esperanza y con ese ánimo de 'La fuerza de la gente'". En materia de vivienda, ha indicado que esta campaña electoral "pone en el centro del debate político un problema tan acuciante como el de la vivienda".

"Fue el desahucio de Maricarmen que hoy el señor Feijóo ha vuelto a decir que va a derogar los decretos que impiden que estas situaciones se vuelvan a producir. A pesar de ello, el Partido Popular sigue erre que erre intentando trasladar que la política de vivienda no hay que tocarla", ha afeado.

En contraste, Montero ha añadido que el Partido Socialista va a hacer una campaña centrada "en la gente, en sus problemas, en la sanidad, en la educación y en la vivienda", porque "nuestro país crece el que más del conjunto de las economías desarrolladas, pero ese crecimiento hay que repartirlo y tiene que ser un Gobierno progresista el que siga repartiendo esa riqueza en forma de servicios públicos y de mejores oportunidades, para las mujeres también, y para el conjunto de jóvenes".