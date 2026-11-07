Montero acusa al PP de crear una "atmósfera de intoxicación" para frenar el voto el 29N y las marchas del 11N

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa. En imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado que la formación socialista es "el mayor garante de la mayoría social", frente a unas fuerzas de derecha que, a su juicio, representan a los "grandes empresarios". En este sentido, ha sostenido que el PP "no quiere que la gente acuda a las urnas el 29N ni a las manifestaciones convocadas para el 11N", asegurando que la oposición mantiene a su "parroquia permanente activada dentro de una atmósfera de intoxicación para que la ciudadanía no reclame sus derechos", al tiempo que ha aseverado que a la derecha "las políticas públicas le dan alergia".

Así lo ha expuesto durante un acto con la militancia celebrado este sábado en los Baños del Carmen (Málaga), donde ha enmarcado la cita electoral del 29 de noviembre como "una llamada a evitar que la involución y los recortes vuelvan a Andalucía o a España". Montero ha criticado que los populares "oculten su proyecto de país" en lugar de buscar la seducción del electorado a través de propuestas concretas, señalando que, en cuanto enseñan sus planes, "se les ve el plumero" porque "no creen en lo público".

En este contexto, la líder de los socialistas andaluces ha exigido la aplicación de una política redistributiva en la que el beneficio de las grandes multinacionales "se traslade al conjunto de los trabajadores en forma de mejores rentas salariales". Asimismo, ha instado a alcanzar acuerdos colectivos que garanticen el incremento de los ingresos de las plantillas y refuercen el bienestar social.

En este sentido, Montero ha indicado que el PSOE se suma a la reivindicación de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del conjunto de las rentas salariales se vea acompañada por "unos servicios públicos de calidad". Para la dirigente socialista, un Estado del bienestar es el que permite "tener la tranquilidad de estar cubiertos ante una enfermedad" y garantiza que los jóvenes dispongan de "un ascensor social para desarrollar su vocación profesional", al tiempo que asegura la revalorización del poder adquisitivo de las pensiones conforme al coste de la vida.

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha situado la memoria democrática en el centro del debate al recordar a las familias cuyo dolor "aún no ha sido reparado al no haber recuperado los restos de los desaparecidos enterrados en cunetas durante la Guerra Civil". En esta línea, ha tildado de "vergüenza a nivel internacional" que persistan sectores que se oponen a la exhumación de quienes "dieron su vida por la democracia y fueron represaliados por el simple hecho de pensar distinto, amar distinto o expresarse en libertad".

En el plano internacional, Montero se ha referido a las elecciones legislativas celebradas el pasado martes en Estados Unidos, donde los resultados confirman un cambio de mayorías en ambas cámaras del Congreso en favor del Partido Demócrata para el tramo final del mandato de Donald Trump, lo que a su juicio supone "una lección de dignidad al mundo". Para la dirigente socialista, la historia demuestra que "a veces las sociedades tienen que experimentar en primera persona fórmulas que no funcionan y que retrotraen a épocas pasadas".

LULA Y LOS DEMÓCRATAS COMO "FRENO" A LA "OLA DE INVOLUCIÓN"

"Frente a esa ola de involución que algunos daban por inevitable, victorias como la de Lula en Brasil o ahora la de los demócratas en Estados Unidos demuestran que, cuando la ciudadanía progresista acude a las urnas, el rumbo se cambia", ha aseverado durante su intervención.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A ha contrapuesto el avance del bloque reaccionario a nivel global con el papel que, según ha defendido, desempeña el Ejecutivo español. Así, ha situado a España y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el faro de las políticas progresistas y de la izquierda socialdemócrata en el conjunto del mundo".

En este contexto, Montero se ha referido a la Cumbre Iberoamericana celebrada esta semana en Madrid, donde ha destacado la actitud del jefe del Ejecutivo central frente a "descalificaciones" de mandatarios internacionales. En este sentido, ha contrapuesto la "dignidad de Sánchez" y la vocación de España como "país de convivencia y acogida" con el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha criticado por insultar al presidente del Gobierno, llamarle "autoritario" y defender "la motosierra, los recortes y la privatización en lugar del espacio público".

Asimismo, ha enmarcado en esa misma visión integradora la presencia de ciudadanos procedentes de otros países, como Marruecos, que buscan en España "mejores condiciones de vida". A este respecto, la líder del PSOE-A ha recordado que la propia Andalucía fue en su historia reciente una tierra de emigrantes, por lo que ha rechazado los "discursos xenófobos que intentan criminalizar al inmigrante". "España no representa un modelo donde se etiquete a las personas por su origen en lugar de por sus necesidades", ha aseverado.

MORENO "HA DESAPROVECHADO" LOS FONDOS DEL GOBIERNO

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-A ha sostenido que la Junta de Andalucía "nunca ha contado con tanto dinero como con los gobiernos de Pedro Sánchez", una financiación que, a su juicio, tendría que haber servido para "revitalizar los servicios públicos". Sin embargo, ha criticado que el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha "desaprovechado" estos fondos al "derivarlos a la sanidad y la educación privadas". En este sentido, ha alertado de que "las listas de espera sanitarias son más elevadas que nunca, el deterioro educativo es mayor que en cualquier etapa y no se ha construido vivienda pública para la emancipación juvenil".

En este contexto, Montero ha situado a Málaga como el ejemplo de "lo que no debe ocurrir en materia de vivienda", señalando que resulta imposible para una familia de rentas medias acceder a un inmueble "sin hipotecar su vida a 30 años". A este respecto, ha censurado la falta de desarrollo de vivienda protegida y de alquiler, así como la ausencia de control frente a la "proliferación desmedida de pisos turísticos" en la capital provincial.

Por último, la dirigente socialista ha hecho una llamada a la movilización masiva del voto de cara al 29 de noviembre, enmarcando esta cita en una "lucha global frente a la ola reaccionaria". Montero ha defendido la necesidad de consolidar una "ola de progreso" en la que, según ha destacado, Pedro Sánchez ha ejercido como referente internacional al mantenerse como "el único líder en pie dentro de esa vorágine".