Montero contrapone la "dignidad" de la dimisión de Puente con la permanencia de Sanz tras el incendio de Los Gallardos

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto público en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado la "lección de dignidad, ejemplaridad y transparencia" demostrada a su juicio por Óscar Puente al dimitir esta semana como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda, que se cobró 69 víctimas mortales. En este sentido, ha contrapuesto este paso atrás por "dignidad hacia las víctimas" con la actitud de la Junta de Andalucía, criticando que el consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz, no dimitiera tras el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que fallecieron 15 personas. Asimismo, ha asegurado que España cuenta con infraestructuras "seguras" que permiten desplazarse "con absoluta tranquilidad".

Así lo ha expuesto durante un acto con la militancia celebrado este sábado en el Balneario de los Baños del Carmen (Málaga), donde ha reprochado a los populares que pretendan "dar lecciones" cuando ante tragedias registradas en su ámbito de gestión "no tienen la dignidad de ofrecer ese alivio a las víctimas". Montero ha denunciado que el PP intente instalar en la opinión pública la idea de que "todos los políticos son iguales", una premisa que, a su juicio, la realidad desmiente.

En este contexto, la líder socialista ha calificado de "deplorable y mezquino" que el presidente autonómico, Juanma Moreno, busque "arañar un puñado de votos utilizando el dolor ajeno" cuando los accidentes ocurren en infraestructuras del Estado. Tras recordar que el PSOE "sabe bien lo que es esto al haber sido víctima de ETA durante mucho tiempo", ha lamentado que la oposición recurra de nuevo a "instrumentalizar el sufrimiento", tal y como ha señalado que ha ocurrido tras las tragedias de Urda y Adamuz.

"Son ellos quienes dicen una cosa y la contraria y trasladan inseguridad, cuando lo que corresponde es transmitir la certeza de que vivimos en un país con infraestructuras seguras que permiten desplazarse con absoluta tranquilidad", ha remarcado la dirigente socialista, criticando "el tratamiento distinto" de las víctimas según las competencias sean del Gobierno central o de la Administración autonómica.

En este contexto, Montero ha reprochado al Ejecutivo andaluz que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 siga sin consignar la partida de responsabilidad patrimonial para las afectadas por el retraso en los cribados del cáncer de mama. "Siguen sin reconocer a estas mujeres y continuamos sin saber cuántas de ellas desarrollaron un cáncer porque no se les realizaron a tiempo las pruebas complementarias", ha censurado.