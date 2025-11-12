Montero afea desde el Congreso a la Junta el nombramiento de un viceconsejero de Sanidad que "trabaja en la privada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha acudi - Eduardo Parra - Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este miércoles desde el Congreso de los Diputados al Ejecutivo andaluz del PP-A de Juanma Moreno el reciente nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, cuando "trabaja en la (sanidad) privada".

Así lo ha puesto de relieve la también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas durante su respuesta al vicesecretario del PP Elías Bendodo en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Después de que Bendodo haya reprochado a Montero el caso de la supuesta "fontanera" del PSOE Leire Díez, la líder socialista ha preguntado al diputado 'popular' si el Gobierno de la Junta "se ha enterado de lo que ha ocurrido en Andalucía con el cribado del cáncer de mama".

"Llevamos más de un mes sin saber por qué, según sus cuentas, más de 2.000 mujeres no recibieron a tiempo un diagnóstico para poder hacer un seguimiento que previniera su problema de salud, en algunas ocasiones con consecuencias irreversibles", ha espetado Montero a Bendodo antes de preguntarle si desde el Gobierno del PP-A "pueden pedir perdón" por la campaña de difamación que están haciendo a las mujeres que están asociadas después de haber tenido un cáncer de mama", y ha citado entonces el caso de la asociación Amama.

Tras criticar que desde el PP-A "vetan" la comparecencia de Amama "en el Parlamento de Andalucía", la vicepresidenta socialista también ha afeado a Bendodo el nombramiento de "un viceconsejero de Salud que trabaja en la privada para diseñar un sistema sanitario", que cobra tanto "por la Diputación" de Granada, como "por un ayuntamiento" --de Motril (Granada)--, y también "a cargo de un hospital privado", ha remarcado Montero antes de concluir preguntando a Bendodo si los 'populares' "van a dar explicaciones" sobre este asunto.