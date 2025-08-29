Montero afea la "estrategia" de CCAA del PP de "no asumir" sus competencias ante incendios desviando el foco al Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realiza una visita a la fábrica GRI Towers en Sevilla. A 29 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la "estrategia" que, en su opinión, han venido desplegando las comunidades autónomas gobernadas por el PP al "no asumir" sus competencias en materia de lucha contra incendios forestales poniendo "el foco" en el Ejecutivo central.

En una atención a medios durante una visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las críticas que desde el PP se están trasladando hacia el Gobierno sobre su papel en la crisis de graves incendios forestales que se han registrado este verano en varias comunidades autónomas.

La vicepresidenta primera ha señalado que en las comparecencias en el Senado de los ministros que esta semana han acudido a la cámara alta para abordar esta cuestión "se ha puesto absolutamente de manifiesto cuál ha sido la estrategia del PP", cuyos gobiernos autonómicos "no asumen sus responsabilidades" en esta materia, cuando "están descentralizadas en un Estado de las autonomías" como el español, según ha remarcado Montero.

En esa línea, ha criticado que, cuando alguna comunidad autónoma se ha visto "desbordada" ante la evolución de un incendio, "en vez de activar el nivel 3" de emergencia y, "por tanto, pasar el mando al Gobierno de España, lo que ha hecho es pedir medios que en muchas ocasiones, como denunció la ministra de Defensa", Margarita Robles, "ni siquiera se han utilizado".

"Y esto es muy grave, porque cuando uno pide medios por pedirlos está quitando esos medios de otras partes del territorio donde se pueden necesitar, y en una situación de emergencia, como ha ocurrido con los incendios este verano, es una actitud negligente y sumamente irresponsable", ha denunciado María Jesús Montero.

Ha subrayado además que ya han sido cuatro los ministros que han acudido al Senado a dar "explicaciones", mientras que "todavía no hemos escuchado a los presidentes de comunidades autónomas, que son los competentes en materia de incendios, dando explicaciones respecto a estas materias".

"Es inaudito, pero es la estrategia que está utilizando el Partido Popular también aquí en Andalucía", de forma que los gobiernos autonómicos 'populares' "no asumen las competencias que tienen como administración, sino que permanentemente ponen el foco en el Gobierno de España, lo responsabilizan de sus propias competencias y, por tanto, nunca aprenden de que es buena la coordinación, la lealtad, como hemos practicado desde el minuto cero", ha añadido la dirigente socialista.

RECONOCIMIENTO A QUIENES "ARRIESGAN SUS VIDAS" ANTE LOS INCENDIOS

Montero ha aprovechado esta cuestión para "lamentar los fallecidos" que se han producido por estos incendios, así como para trasladar a los familiares de esas víctimas el "dolor" por esta situación, al tiempo que también ha querido "agradecer a todas las autoridades, a los policías, a los guardias civiles, al Ejército, a los bomberos forestales, a todos los que han participado en las tareas de extinción" de estos incendios el que "hayan arriesgado sus vidas para poder salvar la vida de otros".

La ministra ha defendido que ese trabajo "requiere un reconocimiento por parte de la sociedad", y ha avanzado que "desde el Gobierno, y también desde el PSOE de Andalucía, vamos a trabajar de forma intensa para que se reconozca a los bomberos el trabajo que están desarrollando, para que se les dé estabilidad a lo largo de todo el año, para que puedan contribuir también a las tareas de prevención, y para que se les paguen condiciones dignas, puesto que arriesgan su vida cada vez que se enfrentan al fuego", según ha incidido en subrayar.