Montero afea a Moreno la "infrafinanciación" de universidades públicas tras conocer el déficit de 14,8 millones de la US

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), la "infrafinanciación" a la que, en su opinión, "está sometiendo" su gobierno "al sistema público universitario andaluz", y ello tras conocer que la Universidad de Sevilla (US) "ha cerrado sus cuentas de 2025 con un déficit de 14,8 millones de euros".

"No es un caso aislado, sino la consecuencia de la infrafinanciación a la que el Gobierno de Moreno Bonilla está sometiendo al sistema público universitario andaluz, una situación que los rectores llevan años denunciando", ha comentado la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

La también portavoz socialista en el Parlamento andaluz ha agregado que se trata de "un problema que compromete el futuro" de la juventud. "Porque cuando la educación superior entra en números rojos, se cierran clases, se eliminan plazas, se despiden docentes y acaban pagándolo los estudiantes y sus familias, que pierden oportunidades para mejorar en la vida", ha advertido Montero en esa línea.

La dirigente del PSOE-A ha criticado también que, "mientras asfixia económicamente a la universidad pública", Moreno "despliega la alfombra roja a la expansión de la enseñanza privada". "Igual que ha hecho con la sanidad, su hoja de ruta está clara: debilitar lo público para abrir paso a la privatización", ha finalizado María Jesús Montero su comentario.