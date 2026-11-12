Montero afea a Moreno que "pospuso" un debate de Presupuestos por los Grammy Latinos pero no por la huelga general

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. A 12 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta, Juanma - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que, "en el año 2023, pospuso un día el debate" de totalidad del proyecto de Presupuestos de la Junta de 2024 "para que pudiera asistir" a la ceremonia de los Grammys latinos, que en aquella ocasión se celebraron en Sevilla, mientras que, en cambio, "la convocatoria de una huelga general" no la considerase como "un motivo suficiente" para que se cambiara de día el debate de las cuentas de 2027 que se celebró este pasado miércoles en el Pleno del Parlamento.

La polémica en torno a la celebración del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2027 el día de la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas para este pasado 11 de noviembre, y la ausencia en el mismo de los diputados de los grupos de oposición de izquierda, en apoyo de dicha huelga, ha sobrevolado el debate que María Jesús Montero y Juanma Moreno han mantenido este jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

Así, Montero ha afeado a Moreno que no apoyara un cambio de fecha del debate de totalidad del Presupuesto de 2027 --como había solicitado el Grupo Socialista por su coincidencia con la huelga general-- porque "pretendía boicotear" dicha iniciativa sindical, según le ha reprochado la líder del PSOE-A al presidente de la Junta.

La dirigente socialista ha espetado también a Moreno que "esconde el debate de Presupuestos como escondió" su investidura "fake" del pasado verano antes de anunciar su pacto de gobierno con Vox, y ha agregado que el presidente de la Junta actúa así porque "el crecimiento del presupuesto" andaluz "se debe a las transferencias del 'malvado'" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque las transferencias de los recursos del sistema de financiación han aumentado por el Gobierno de España, como ha aumentado las partidas dedicadas a vivienda o a dependencia", según ha remarcado la líder del PSOE-A.

Montero ha aseverado que así "lo dice" la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que advierte de que "si no es por este incremento, por las políticas fiscales del Gobierno de España", el Ejecutivo de Moreno "hubiera tenido que recortar sus cuentas públicas en más de 280 millones de euros".

MORENO REPLICA A MONTERO QUE ESTÁ "DESCOLOCADA" EN ANDALUCÍA

El presidente ha replicado a Montero que está "descolocada" en el Parlamento andaluz "después de ser la mujer más poderosa de la humanidad" como vicepresidenta del Gobierno de España, y tras haber cosechado "el peor resultado de la historia del PSOE" en unas elecciones andaluzas.

Tras ello, la líder del PSOE-A ha criticado al presidente que desde el PP están de acuerdo con Vox en "criminalizar" a los sindicatos, a quienes "han llamado 'basura', 'mafia', 'apesebrados' y 'come gambas' con una foto en el 'tuit' del PP impresentable que tendría que darle vergüenza", según le ha espetado Montero a Moreno, a quien ha agregado que debería por ello pedir "perdón a los sindicatos, que representan a los trabajadores".

Montero ha aprovechado su intervención para reprochar al presidente de la Junta que se utilizara la sesión plenaria de este miércoles para impulsar la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas andaluza planteada por PP-A y Vox que "sustituye la pluralidad y la proporcionalidad por el rodillo de los tres quintos" de mayoría, así como para aprobar el nombramiento de una Defensora del Pueblo andaluz --Marta Bosquet-- "recién salida del cese del Consejo de Gobierno que preside" el líder 'popular'.

Además, Montero ha criticado a Moreno que la nueva directora del Consejo andaluz de Transparencia, Ana María Vielba, "tuvo que darse de baja" como militante del PP "tres días antes" de su nombramiento, y que el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, acudiera el pasado domingo a un mitin del PP en Málaga a "aplaudir" al propio presidente de la Junta, que intervino en él.

La secretaria general del PSOE-A ha enmarcado estas cuestiones en la "deriva peligrosa que siguen las instituciones andaluzas" durante el gobierno de Moreno, y que Montero ha considerado que es "una vergüenza", según ha zanjado.

El presidente ha replicado a la dirigente socialista afeándole la "corrupción" presuntamente vinculada al PSOE, así como ha subrayado que ella "aplaudió" en el año 2010 al entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán, cuando, ante otra huelga general, dijo que el Parlamento "nunca debe hacer huelga, porque la democracia no se toma vacaciones, ni se paraliza, ni se suspende".

Tras ello, Moreno ha espetado a Montero que ella es "la incoherencia personalizada", así como que "no quiso estar" en el Parlamento este pasado miércoles "por muchas razones", entre las que ha citado la de que "no tiene un plan alternativo de Presupuestos", y "no se hubiera atrevido a enfrentarse a la consejera de Hacienda", Carolina España. "Y, por eso, a usted le vino bien irse a un acto electoral", le ha señalado Moreno a Montero para concluir.