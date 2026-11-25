La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha aprovechado la conmemoración, este miércoles, 25 de noviembre, del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, para alertar del "retroceso en las políticas contra la violencia machista" que, en su opinión, conlleva el pacto de gobierno suscrito en Andalucía entre el PP-A y Vox para esta legislatura.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE federal se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que ha remarcado que, en este día contra la violencia de género, "las calles y plazas" de Andalucía "volverán a teñirse de morado para recordar a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, acompañar a quienes sufren violencia machista y reafirmar que no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género".

"Porque hablamos de vidas, de derechos y de la obligación de las instituciones de proteger a quienes más lo necesitan", ha remarcado la líder del PSOE-A antes de apostillar que "precisamente por eso preocupa tanto lo que está ocurriendo en Andalucía", donde "el pacto de PP y Vox ha supuesto un retroceso en las políticas contra la violencia machista", ya que "se cuestiona su existencia, se utilizan eufemismos para desdibujar su realidad y se debilita la respuesta institucional", ha continuado María Jesús Montero.

La secretaria general del PSOE-A ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "ha ido aún más lejos al dejar en manos de Vox competencias tan sensibles como la atención judicial a las víctimas de violencia de género", pese a ser "un partido que niega esta violencia", según ha puesto de relieve.

"No podemos permitir que la ola reaccionaria haga retroceder derechos que tantas generaciones de mujeres han conquistado con años de lucha", ha proclamado María Jesús Montero antes de agregar que, por eso, "hoy y todos los días vamos a seguir defendiendo la igualdad real, la libertad, la autonomía económica de las mujeres, la conciliación y, sobre todo, nuestro derecho a vivir sin violencia". "Ni un paso atrás", ha finalizado su comentario la dirigente socialista.