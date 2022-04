Montero: "Andalucía debió tener Presupuesto en 2022"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha sostenido este domingo que "Andalucía debió tener Presupuesto en 2022", al considerarlo "imprescindible", pero ha advertido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "ya estaba pensando en el adelanto electoral".

Así lo ha manifestado la ministra en una entrevista realizada por el Diario de Sevilla, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que "nadie duda" que Andalucía tenga un Presupuesto "para 2023" porque "lo puede hacer en diciembre o en octubre, pero lo tendrá".

"Eso es una excusa. El primer Presupuesto imprescindible era el de 2022 y aún no sabemos bien por qué se renunció. Mi opinión es que Moreno ya estaba pensando en el adelanto electoral y lo hacía por el temor al voto que Vox le podía estar quitando", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado que "si la causa auténtica" del adelanto electoral era tener un Presupuesto, "tendría que haber convocado desde el momento en que constató que no habría". "Andalucía necesitaba un Presupuesto para 2022, lo que no puede es recurrir a ello para justificar su adelanto. Ahora no es creíble", ha aseverado.

Con respecto a la importancia de las cuentas, la ministra ha señalado que Andalucía "estaba en condiciones" de elaborar un Presupuesto porque "los recursos que le están llegando desde el Gobierno de España se han incrementado de un modo notable en los servicios públicos", así como que "el PSOE se brindó a negociarlo". "Cuando Juan Espadas --secretario general del PSOE-A-- se ofreció es porque tenía capacidad de pacto, estaba dispuesto a aceptar algunas de las premisas del PP y lo que proponía también era aceptable", ha indicado.

Tras esto, ha considerado que no hubo acuerdo porque Moreno "lleva desde octubre deshojando la margarita del adelanto electoral". "No sé en qué consiste la prórroga del Presupuesto que ha hecho Juan Bravo --consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta--, yo no me termino de enterar, porque se le han hecho varias preguntas desde el Parlamento. Por ejemplo, ha prorrogado unos fondos Covid que solo eran para los años 2020 y 2021, creo que lo ha hecho y no tiene ningún sustento en la realidad, eso será déficit", ha apuntado.

Con respecto a Vox en Andalucía, Montero ha indicado que en la comunidad "se partió de una situación en la que se infravaloró la presencia de Vox", porque "era 2018 y no se había visto lo que sucedió en las elecciones generales posteriores o en las de Castilla y León y Madrid".

"Vox bebe del desapego de los ciudadanos hacia la política y venimos de una época muy dura, con una pandemia sanitaria y ahora una guerra en Ucrania, que tiene su particular tsunami económico. Es un caldo de cultivo para la ultraderecha, lo estamos viendo en Francia. Lo que no hace el PP en España es lo que hacen los suyos en Francia, ponerle un cordón democrático a Vox, sino contar con ellos como los socios potenciales. Si, además, el PSOE puede ser el partido más votado en Andalucía, ahí tiene las dudas", ha relatado.

Por último, preguntada si el PSOE-A puede ganar las próximas elecciones andaluzas, ha indicado que "sí" porque "el PSOE, con las pilas puestas, es imbatible" y que "después tendrán que venir los pactos".