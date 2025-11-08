Montero anuncia que el Gobierno incluirá al norte de la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica 2025-2030

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Villanueva de Córdoba tras visitar la Feria del Jamón de Los Pedroches - EUROPA PRESS

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este sábado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido finalmente incluir al norte de la provincia de Córdoba en el "mapa definitivo" de la planificación eléctrica del marco 2025-2030, lo que permitirá anticipar la ejecución de 100 millones de inversión en la zona.

Montero se ha pronunciado de este modo tras visitar la Feria del Jamón de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba, donde ha avanzado a los periodistas que el departamento que dirige Sara Aagesen va a "incorporar en el mapa definitivo este mallado de la red eléctrica que va a permitir duplicar la capacidad de pico de demanda", lo que beneficiará sobre todo a la propia comarca de Los Pedroches y al Guadiato.

Junto a ello, la también líder del PSOE andaluz ha detallado el compromiso del Ministerio de "atender también los requerimientos tanto de garantía de suministro para la ininterrumpibilidad de la red, como la posibilidad de que se pueda albergar proyectos de inversión que requieran de esas fuentes energéticas y que pudieran tener un límite a la hora de instalarse".

"Es una buena noticia que traslada a todos los vecinos de la comarca la apuesta que está haciendo el Gobierno de España en una planificación en la que Andalucía más beneficiada y para permitir que no sea justamente la electricidad un límite a la hora de que proyectos importantes en la generación de empleo puedan venir a nuestra tierra", ha añadido.

Montero ha recordado que el compromiso asumido por el Ministerio para la Transición Ecológica era una solicitud que le trasladaron personalmente los alcaldes y el tejido asociativo de la comarca con los que se reunió este viernes el secretario de Estado de Energía.

"Vamos a anticipar esta inversión, que va a tener un coste superior a los 100 millones de euros para que esté terminada en el año 2030, una buena noticia para los alcaldes y para todos los vecinos", ha concluido.