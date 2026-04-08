Montero apela al voto y la democracia frente a sondeos como el CIS y un Moreno que "da por ganadas las elecciones"

La candidata socialista a la Junta y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la vicesecretaria general, María Márquez, este miércoles en un patio del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha relativizado este miércoles las proyecciones que hizo el martes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo, que señalaron diez puntos de ventaja de la candidatura de Juanma Moreno (PP-A) sobre la suya.

Ha apelado Montero a que "cree en la democracia, que es el voto de las personas" frente a un escenario que ha descrito donde parece que "el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, da por ganadas las elecciones con independencia de que los ciudadanos no se han expresado".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de la firma del 'Manifiesto para recuperar la sanidad pública andaluza' de Mareas Blancas, ha sostenido el argumento de que su "opinión sobre las encuestas" y con ello ha planteado la hipótesis de que "no hay forma más clara de perder las elecciones que pensar que uno las tiene ganada antes de que se abran las urnas".

Tras sostener que les corresponde a los electores decidir "quiénes seremos los representantes de Andalucía para los próximos cuatro años", la candidata socialista se ha remitido a precedentes anteriores para subrayar la tesis de que "una cosa son las encuestas y otra cosa son los resultados de la Junta".

Montero ha esgrimido en este sentido las elecciones autonómicas de 2012, de las que ha recordado que "el señor Arenas vio por ganadas las elecciones y finalmente fue el Partido Socialista el que consiguió gobernar", así como otro precedente en las andaluzas de 2018, de las que planteado que "confiábamos en seguir gobernando la Junta de Andalucía y finalmente el Partido Popular con los peores resultados de su historia consiguió gobernar la Junta de Andalucía".

Además de estos antecedentes ha blandido Montero el comportamiento del electorado andaluz, del que ha asegurado que "se moviliza poco antes de que se celebre la elección, ni un mes antes ni 40 días antes".

La líder de los socialistas andaluces se ha mostrado convencida de que el resultado de las elecciones andaluzas "va a ser una sorpresa para el conjunto de España", además de ironizar sobre "aquellos que ni siquiera se quieren molestar en abrir las urnas porque ya dan la victoria por ellos".

Montero ha remachado su razonamiento apuntando cierta "prepotencia a la hora de entender" el desenlace de unas elecciones.

El trabajo del CIS conocido este martes, titulado 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', consultado por Europa Press, se ha hecho con 6.016 entrevistas entre población residente en la región mayor de edad durante los días 12 y 26 de marzo.

Juanma Moreno es el único de dichos cinco líderes políticos que aprueba con una nota media de 5,87 puntos, mientras que José Ignacio García es el segundo líder mejor valorado, con 4,82 puntos --si bien un 50,4% de los encuestados declara que no lo conoce--, seguido por Antonio Maíllo (4,73), María Jesús Montero --a quien sólo el 4,8% de encuestados dice no conocer--, con una nota media de 3,93, y Manuel Gavira, que obtiene una calificación de 3,32 puntos.