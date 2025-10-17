Montero apoya tener presente el testimonio de personas que sufrieron la violencia de la dictadura para estar "alerta"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero participa en el acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la Dictadura. A 17 de octubre de 2025, en Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este viernes "tener siempre presente" el testimonio de los familiares y el de las personas que "sufrieron la violencia" de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, para estar en "alerta permanente", porque "no hay ninguna conquista para siempre", subrayando que "la democracia es fruto de que otros la trabajaron, no cayó por casualidad en nuestro país".

Así lo ha expuesto Montero con motivo del acto de entrega de reconocimiento y reparación personal a represaliados sindicales en Córdoba, con la asistencia del secretario general de UGT-A y presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), Oskar Martín; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, junto a la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y el secretario de Organización de la CEP, Antonio Gallego, entre otros representantes institucionales y sindicales, con los familiares de los reconocidos.

Al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno ha agradecido a la UGT que "en los años duros de este país y en los años de la democracia, ningún día haya perdido el impulso, la palabra, la presencia en todos los lugares donde cada día hacemos un mundo más justo, un mundo que permita la igualdad de oportunidades y que permita que aquellos que tienen la fuerza de su trabajo como única riqueza para desarrollar su proyecto vital lo puedan hacer, porque existan políticas públicas que promuevan esa igualdad".

Según ha destacado, "la Unión General de Trabajadores es un ejemplo para todos los demócratas de este país, porque la historia de la lucha de las libertades en España tiene nombre propio con la UGT", así como "la lucha de las conquistas sociales, económicas y de las libertades de nuestro país".

Además, Montero ha resaltado que "hemos tenido muy clara nuestra vocación desde el primer momento de hacer realidad la presencia de la democracia, ser una conciencia clara sobre las corrientes de ultraderecha, que están intentando poner en cuestión todo el sistema democrático e institucional con el que nos hemos dotado", y que "encuentre una reacción en la Unión General de Trabajadores y en el resto de demócratas", ha subrayado.

Tras recordar que este año "el Gobierno de España promovió la conmemoración de los 50 años en libertad", la ministra ha defendido que "las nuevas generaciones, que no han tenido que vivir ese período, tengan conciencia de lo que ocurrió en este país, de lo que significa una dictadura, represaliar a las personas por lo que piensan", cuando "la democracia había que defenderla".

Por ello, ve "fundamental" que desde el Gobierno se traslade el reconocimiento a toda la UGT, "pero personalizado en las personas que hoy vamos a dignificar, a recordar y a tener siempre presente", al tiempo que ha llamado a no olvidar la capacidad del sindicato de "trasladar la firmeza ante la defensa de los valores democráticos y de las legitimidades de los gobiernos que eligen a los ciudadanos", entre otros aspectos que ha subrayado.

Así, ante el golpe de estado, "nos arrebataron nuestros derechos, nuestras libertades y lo conseguido por los gobiernos democráticos", de ahí que haya expresado que "no podemos bajar la guardia nunca, que tenemos que estar alerta y tenemos que trasladarlo a las generaciones que afortunadamente no tuvieron que vivir ni la represión, ni esos años grises que ocurrieron en nuestro país", donde "no había capacidad de expresión ni cultural ni artística ni de ningún tipo, porque estaba la censura", que "era lo único que primaba", ha lamentado.

En este sentido, la ministra ha transmitido a los jóvenes que "estén muy alerta de lo que ocurre cuando un país pierde las libertades y la democracia", de manera que "no hay que tomarse esto en vano, a la ligera", porque "muchas veces escuchamos que entre determinados tramos de población hay como una suerte de frivolización de la ultraderecha, de jugueteo con la ultraderecha", cuando "con la ultraderecha no se juega, porque nos jugamos la vida", ha advertido.

Al hilo, ha dicho que hay que "ser muy firmes a la hora de defender la capacidad de que cada hombre y cada mujer puedan decidir el destino de su pueblo, de su futuro", de forma que "el día de hoy da memoria, dignidad y recuerdo a todas estas personas, pero no solo para hacerles honor a ellas mismas y a sus familias, sino también para recordarnos a nosotros mismos que esto tiene que estar presente en cada acción política y en cada presencia de un ciudadano en los sitios", porque "no podemos tolerar que la gente en los lugares habituales que nos relacionemos critica la política como un elemento de falta de utilidad o que piense que sin la política se vive mejor".

En palabras de Montero, "la política es la que garantiza la democracia y la democracia es la que garantiza los derechos y las libertades de todos, pero también del conjunto de la sociedad".

REPARACIÓN PERSONAL A SINDICALISTAS

El acto, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se enmarca en las políticas públicas de memoria democrática impulsadas por el Gobierno de España y ha rendido homenaje a 40 personas del movimiento sindical cordobés represaliadas por su compromiso con la libertad, la igualdad y los derechos de la clase trabajadora.

En su intervención, Oskar Martín ha destacado que "es un día importante para nosotros, para la UGT y para el Gobierno". "Celebramos un acto de reconocimiento, un día de justicia y dignidad para el sindicato y para todas las personas que, desde la UGT, fueron clave en la defensa de las libertades y la democracia que hoy disfrutamos", ha aseverado.

Al respecto, Martín ha agradecido "la presencia y el trabajo de los medios de comunicación", subrayando que "sin su labor, la difusión de este reconocimiento no sería posible". El dirigente sindical ha recordado a las mujeres y hombres de UGT que sufrieron persecución, cárcel o muerte por defender los derechos de la clase trabajadora y los valores democráticos.

Por tanto, ha reivindicado "el sentido profundo" del acto organizado junto al Ministerio y el Gobierno. "Hoy realizamos un acto humilde, pero cargado de emoción y de justicia; un acto de reparación y de dignidad, para que esas voces, esas fotos, esas cartas y esos mensajes que estuvieron ocultos durante tantos años vuelvan a tener un lugar, una memoria y un reconocimiento público", ha declarado.

En su intervención, Martín ha lanzado "un mensaje de compromiso con la defensa de la memoria democrática y los valores de la justicia social". "La memoria histórica y democrática no es el pasado, es presente y, sobre todo, es futuro", ha remarcado.

"TIEMPOS CONVULSOS"

El dirigente sindical ha aprovechado su intervención para advertir sobre "el avance de los discursos reaccionarios". "Vivimos tiempos convulsos, en los que las políticas de derecha y extrema derecha se están asentando en todo el mundo", ha señalado, para enfatizar que "hoy más que nunca, debemos recordar que la democracia, las libertades y los valores democráticos se defienden todos los días".

En referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno, Martín ha destacado su compromiso con "la defensa de esos valores". "Mujeres y hombres como María Jesús son la referencia para que este país no vuelva a caer en los colapsos históricos que tanto dolor causaron", ha indicado, para apostillar que "la UGT trabaja cada día para cuidar, transformar y preservar los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos".

El homenaje ha incluido la entrega de declaraciones a familiares de sindicalistas cordobeses, la lectura de microbiografías que recuerdan su trayectoria y las actuaciones musicales del Cuarteto Nazarí.