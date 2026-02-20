Montero busca movilizar en Andalucía el voto progresista que apoyó a Sánchez el 23J y reivindica el "legado" de Chaves

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 20 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Europa Press Andaluc - Rocío Ruz - Europa Press

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes su deseo, de cara a los comicios andaluces previstos para este año 2026, de movilizar y canalizar el voto "progresista" que se decantó por la opción que encabezaba el actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Así lo ha trasladado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía organizada en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en la que María Jesús Montero también ha reivindicado el "legado" del expresidente socialista de la Junta Manuel Chaves, que se encontraba entre los asistentes a este foro.

Así, la que fuera consejera de Salud en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta ha dedicado unas palabras de reconocimiento al exdirigente socialista en los momentos iniciales de su intervención, en la que ha defendido que "siempre es un orgullo y un placer" contar con las "reflexiones" del que también fuera presidente del PSOE y, "sobre todo, poder referenciar lo que hemos aprendido y lo que hemos también heredado del legado tan inmenso que dejó para Andalucía".

En el turno de preguntas de este encuentro informativo, en el que la vicepresidenta ha sido presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha defendido su continuidad en el Consejo de Ministros mientras no se convoquen las elecciones andaluzas, y ha subrayado que desde su cargo como ministra de Hacienda ha impulsado la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que aportaría "5.700 millones de euros más para Andalucía", o una propuesta de condonación de deuda autonómica que también beneficiaría a la comunidad, así como el reciente decreto con "7.000 millones de euros" en ayudas para "paliar las consecuencias del temporal" que ha afectado a la región en las últimas semanas.

"Fíjese si merece la pena seguir desarrollando una responsabilidad y tomando decisiones al frente del Gobierno de España en una cartera tan importante como Hacienda o la Vicepresidencia" primera, ha defendido en esa línea María Jesús Montero.

A POR LA "MOVILIZACIÓN" DEL VOTO

De igual modo, de cara a los comicios andaluces, la candidata del PSOE-A ha apuntado que "la derecha mediática" y "económica lo que quiere siempre desmovilizar el voto", y "que no vote nadie para que los intereses que se abran camino sean los intereses económicos, los de unos pocos", al tiempo que ha indicado que "el sector progresista" del electorado "está un poco perezoso" a la hora de movilizarse en elecciones, y "concretamente" así se ha visto en los recientes comicios de Aragón, donde "una parte muy importante del electorado del PSOE se ha quedado en casa", ha abundado.

No obstante, Montero ha apuntado que "la participación en elecciones autonómicas siempre es más baja que en generales", algo que "sabíamos muy bien en Andalucía, donde, para facilitar la participación", en la etapa del PSOE-A en la Junta "procurábamos la coincidencia de esos encuentros electorales, porque la conciencia autonómica a la hora de movilizarse siempre es inferior a lo que significa movilizarse para unas generales", ha incidido.

Dicho esto, la secretaria general del PSOE-A ha indicado que aspira a "movilizar la totalidad del voto que se movilizó en las elecciones generales del 23J" de 2023, desde la premisa de que "el sector progresista tiene que saber que, o se moviliza porque su voto no es sustituible, o lo que se abre camino son los intereses espurios de una derecha que utiliza sistemas listas 'trumpistas' que lo que hacen es penetrar en la sociedad de una forma bastante irracional".

"Así que yo llamo a esa movilización del voto", ha continuado Montero, para quien "la gente se tiene que sentir invitada a participar en este proyecto y, sobre todo, que sepan que es imprescindible que en cada encuentro electoral reforcemos la posición progresista y seamos capaces de plantear que hay alternativas que permiten el bienestar de las personas, porque no estamos sólo como dique de contención", sino como "constructores de sociedades modernas", ha añadido.

María Jesús Montero ha subrayado así que llama al "voto progresista", convencida de que "si los progresistas de este país nos movemos, no hay nadie que nos frene, y esa es la movilización que tenemos que provocar", según ha manifestado la líder del PSOE-A, quien se ha declarado también segura de que "en Andalucía vamos a conseguir movilizar a esa población" tanto en las próximas elecciones generales "cuando toquen, en el mes de junio del 2027", como en las elecciones autonómicas que se convocarán "cuando quiera el presidente de la Junta", Juanma Moreno.

A partir de esos comicios, Montero está confiada en que, con una victoria socialista, "Andalucía protagonizará una década de ilusión, de innovación" y, "en definitiva, de refuerzo de lo público, que es lo que nos permite ser ciudadanos con mayúsculas", según ha agregado la vicepresidenta y candidata socialista antes de concluir advirtiendo de que "en las próximas elecciones andaluzas nos jugamos la salud de los ciudadanos, y eso es tan importante" que espera que "la gente se movilice para garantizarlo".