Montero confía en declaración judicial de la directora de la Guardia Civil: "Ya ha dicho que no tiene nada que ocultar"

María Jesús Montero - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha expresado su confianza en la declaración que este jueves prestará la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, porque ella misma ha dicho "que no tiene nada que ocultar".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre que espera de esa declaración de la directora de la Guardia Civil, que fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, que según el juez habría coordinado la presunta trama.

Montero ha señalado que, sin duda, hay que escuchar a la directora de la Guardia Civil en su respuesta ante los tribunales, igual que en el día de ayer se escuchó a otras personas.

Ha indicado que llevar "a la categoría poco menos que de colaboración en actividades delictivas" el hecho de "tomarse un café con una persona" es muy "complicado para aquellos que ejercemos responsabilidades públicas, porque al final te ves inmerso en una serie de cuestiones o de especulaciones".

"Yo espero que en el día de hoy lo pueda aclarar con total claridad, porque el Gobierno de España mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil", según Montero, para quien Mercedes González "lo que tiene que hacer hoy es declarar con verdad ante los tribunales porque, tal como ya ha dicho, no tiene nada que ocultar".