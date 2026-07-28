Montero contrapone las políticas del Gobierno con la "inacción" de Moreno para afrontar el desempleo en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año que se han conocido este martes, y ha considerado que confirman "dos realidades", la de que "las políticas del Gobierno de España están favoreciendo una creación de empleo histórica", y la de la "inacción" de la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno (PP-A), que "es incapaz de afrontar un importante problema" de la comunidad autónoma "como es el desempleo".

Así lo ha trasladado la líder socialista en un comunicado al hilo de los datos de la EPA en el que ha sostenido que "el impulso del Ejecutivo central contrasta directamente con la falta de gestión de la Junta de Andalucía".

De esta manera, Montero ha reivindicado que "las políticas del Gobierno de España están favoreciendo una creación de empleo histórica, con 63.300 ocupados más en tres meses y 134.500 más que hace un año", mientras que, según ha apostillado, "el Gobierno andaluz del PP no está haciendo su parte", ya que "Andalucía sigue teniendo la tasa de paro más alta de España y la distancia con la media nacional vuelve a ampliarse", según ha puesto de relieve.

"Los datos demuestran que el Gobierno de España crea empleo, impulsa la economía y mejora las condiciones laborales", y también "que Moreno Bonilla se limita a apropiarse de las cifras cuando son buenas, pero es incapaz de afrontar un importante problema de nuestra tierra como es el desempleo", ha manifestado la dirigente socialista.

SUBIDA DEL PARO

En esa línea, María Jesús Montero ha señalado que, "a pesar de alcanzar un récord histórico de ocupación en la comunidad con 3.681.200 trabajadores --superando los 3.626.800 ocupados del cierre de 2025--, el mercado laboral andaluz muestra un comportamiento más moderado que el resto del país".

Así, la que fuera también vicepresidenta primera del Gobierno con Pedro Sánchez ha llamado la atención acerca de que, "mientras el desempleo se ha reducido en 213.300 personas en el conjunto de España entre abril y junio, en Andalucía el paro ha aumentado en 5.400 personas en el mismo periodo", de forma que esta comunidad "mantiene la tasa de paro más elevada del Estado con un 14,56%, frente al 9,87% de la media nacional".

"Esta brecha con el conjunto del país, lejos de recortarse, se ha vuelto a ampliar hasta los 4,69 puntos de diferencia, frente a los 3,83 del trimestre anterior", según ha avisado María Jesús Montero para finalizar.