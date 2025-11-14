Montero cree que al PP "se le caen sus argumentos mentirosos" sobre la amnistía tras el dictamen del Abogado del TJUE

la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, interviene en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme)que se celebra del 14 al 16 de noviembre en Sevilla. A 14 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, Españ - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado este viernes que al PP "se le caen sus argumentos mentirosos" en relación a la ley de amnistía para encausados por el proceso independentista catalán tras el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocido este pasado jueves y que ha descartado que la tramitación de dicha norma responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

En una atención a medios en Sevilla antes de participar, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme), María Jesús Montero ha valorado este pronunciamiento de la Abogacía del TJUE sobre "la legalidad de la ley de amnistía" como "algo muy importante".

En esa línea, la vicepresidenta ha puesto de relieve que, "durante todos estos años y meses", desde la tramitación y aprobación de dicha ley por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "hemos escuchado del Partido Popular" decir "que el Gobierno de España estaba cometiendo una tropelía, ilegalidades, que se estaban autoamnistiando" los políticos.

Y "si leen el pronunciamiento de la Abogacía de la Unión Europea, verán que todo eso era mentira", ha remarcado la también secretaria general del PSOE andaluz, para quien, tras este dictamen, "se le caen los argumentos" al PP, que Montero ha calificado de "mentirosos" y que, en su opinión, "no tenían ningún tipo de razón".

De igual modo, la vicepresidenta ha sostenido que lo que "en este momento tenemos como sociedad que valorar es que, gracias a estas iniciativas políticas legales, como ha dicho el abogado de la Unión Europea", y "absolutamente" legítimas "para perseguir la concordia entre los ciudadanos de nuestro país, en este momento la situación en Cataluña es infinitamente mejor de la que heredamos cuando llegamos al Gobierno", ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE.

Para María Jesús Montero, ello evidencia que "la política tiene utilidad, funciona y, como siempre decimos, hay problemas en la vida cotidiana que sólo los puede resolver la política", de modo que "ni los pueden resolver los tribunales ni se puede resolver con la crispación, sólo con el diálogo y con la política", ha zanjado la vicepresidenta primera.