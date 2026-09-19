Montero critica que la atención temprana sea "un camino eterno repleto de baches" para "quienes más apoyo precisan"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press
SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha apuntado que "no hay mayor crueldad que obligar a una familia a luchar por la atención que necesita su hijo", y ha criticado que la atención temprana se convierta en Andalucía en "un camino eterno repleto de baches para quienes más apoyo precisan".
Según ha concretado la líder socialista en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa press, ha advertido de que este servicio "no puede llegar tarde, ni quitarse antes de tiempo", afeando la "insensibilidad absoluta" del Gobierno de Juanma Moreno ante una situación "que afecta al desarrollo y al futuro de miles de niños y mientras las familias piden respuestas y acuden al Parlamento Europeo a reclamar datos reales".
"Hablamos de tratamientos, de profesionales y de familias que necesitan certezas y solo encuentran puertas cerradas. No es la dirección correcta. Moreno tiene que escucharles, dar explicaciones y garantizar una Atención Temprana digna y a tiempo" , ha sentenciado Montero.