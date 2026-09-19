PSOE-A pide a la Junta que la bolsa de empleo del SAS reconozca servicios prestados en residencias durante la pandemia

Archivo - Vacunación a una persona mayor en una residencia de Málaga (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento andaluz para el "reconocimiento, en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud, de los servicios prestados en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios durante la pandemia de Covid-19".

Ese es el título de una PNL registrada por el Grupo Socialista con fecha del pasado lunes, 14 de septiembre, y consultada por Europa Press, en la que se advierte de que "los listados provisionales correspondientes al primer corte de la nueva Bolsa de Empleo" del SAS, "publicados en julio de 2026, han provocado una profunda preocupación entre miles de profesionales al comprobar que la experiencia adquirida en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la pandemia no ha sido valorada o ha quedado excluida de la baremación en numerosos expedientes".

De esta manera, desde el PSOE-A piden con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar que los servicios prestados en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios en los que se desarrollara actividad asistencial sanitaria durante los periodos excepcionales reconocidos con motivo de la pandemia de Covid-19 sean incorporados y valorados, en todas las categorías y especialidades profesionales afectadas, conforme a los criterios establecidos en la Resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud y en los demás acuerdos y resoluciones dictados durante la emergencia sanitaria".

En segundo lugar, la PNL plantea que el Parlamento emplace a la Junta a "revisar de oficio, antes de la publicación de los listados definitivos, las solicitudes y expedientes de las personas aspirantes incluidas en los listados provisionales del primer corte de la nueva Bolsa de Empleo Temporal" del SAS "en los que dicha experiencia profesional no haya sido incorporada, haya sido valorada con una puntuación inferior a la procedente o haya sido excluida como consecuencia de una incorrecta identificación o clasificación del centro de trabajo, procediendo a rectificar las puntuaciones correspondientes".

A tal efecto, la iniciativa del PSOE-A propone que se den "instrucciones expresas a la Unidad Central de Bolsa Única y a todas las Comisiones de Valoración para garantizar una aplicación uniforme de los criterios de baremación".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista subrayan que "las residencias de personas mayores y los centros sociosanitarios desempeñaron un papel esencial" durante la pandemia de Covid-19, y, en este escenario, el Gobierno andaluz "adoptó, en el marco de la gestión de la emergencia sanitaria, "medidas excepcionales por las que los centros sociosanitarios con asistencia sanitaria pasaban a integrarse funcionalmente en la respuesta sanitaria pública frente a la Covid-19, reconociendo el carácter esencial de la actividad desarrollada por sus profesionales".

Posteriormente, la resolución de 10 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Personal del SAS, "por la que se aprobaron medidas extraordinarias aplicables a la Bolsa de Empleo Temporal del SAS durante la pandemia, estableció expresamente que las residencias de mayores y los centros sociosanitarios donde se prestase asistencia sanitaria tendrían la consideración de centros sanitarios públicos, disponiendo además una valoración reforzada de los servicios prestados durante dicho periodo excepcional", continúa relatando la PNL socialista.

En dicha iniciativa se aclara que, "en el mismo sentido, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía aprobó el 23 de abril de 2020 una medida específica de reconocimiento de la experiencia profesional adquirida por el personal que prestó servicios durante el estado de alarma, criterio que posteriormente ha seguido incorporándose en las convocatorias públicas de empleo de la propia Agencia mediante la doble valoración de dicha experiencia profesional".

De esta manera, desde el PSOE-A ponen de relieve que "la propia Administración andaluza generó un criterio administrativo uniforme conforme al cual la experiencia profesional adquirida en dichos centros debía recibir el mismo reconocimiento que la prestada en los centros sanitarios públicos".

Sin embargo, tras la publicación, el pasado mes de julio de este año 2026, de "los listados provisionales correspondientes al primer corte de la nueva Bolsa de Empleo" del SAS, se ha visto que "la experiencia adquirida en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la pandemia no ha sido valorada o ha quedado excluida de la baremación en numerosos expedientes", según advierte la iniciativa socialista.

Para el PSOE-A, la "exclusión ahora de esos servicios, sin que exista derogación expresa de las resoluciones anteriores, sin motivación suficiente y sin una justificación objetiva que explique el cambio de criterio administrativo, compromete gravemente los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

Además, desde el Grupo Socialista advierten de que "la actuación administrativa puede resultar contraria al artículo 14 de la Constitución española, al establecer un tratamiento desigual respecto de profesionales que desarrollaron funciones asistenciales equiparables durante la misma emergencia sanitaria, que exista una causa objetiva y proporcionada que justifique dicha diferencia de trato".

RIESGO DE "SITUACIONES DE DESIGUALDAD"

También considera la iniciativa que "la alteración sobrevenida de los criterios de valoración de una experiencia profesional que la propia Administración había reconocido expresamente durante la pandemia afecta directamente al principio de mérito y puede provocar situaciones de desigualdad entre aspirantes que realizaron funciones asistenciales equivalentes".

Además, para el PSOE-A "resulta especialmente paradójico que quienes fueron calificados por la propia Administración como profesionales esenciales durante la pandemia, y cuyo trabajo fue objeto de un reconocimiento administrativo expreso, vean ahora desaparecer esa consideración precisamente en los procedimientos de acceso al empleo público convocados por esa misma Administración".

Así las cosas, el Grupo Socialista concluye para justificar su iniciativa que "el reconocimiento institucional a quienes sostuvieron la atención sanitaria durante la pandemia (...) debe traducirse en el pleno respeto a los derechos que la propia Junta de Andalucía les reconoció y en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la mayor emergencia sanitaria de nuestra historia reciente", por lo que se debe "instar al Consejo de Gobierno a restablecer la legalidad, la igualdad de trato y la seguridad jurídica en los procedimientos de baremación de la Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud".