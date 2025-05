Montero critica la ausencia de Moreno en el Parlamento tras regresar de Polonia "en el mismo avión": "Yo estoy aquí"

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no haya estado este jueves sometiéndose a las preguntas de los portavoces parlamentarios en la sesión de control del Pleno del Parlamento, a pesar de que ambos regresaron la pasada noche de Polonia "en el mismo avión" tras presenciar, en Breslavia, la final de la Conference League que disputaron el Betis y el Chelsea.

Montero ha convocado este jueves precisamente a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, a las 12,00 horas, momento en el que tradicionalmente se formulan las preguntas al presidente ante el Pleno de la Cámara.

"Si yo estoy aquí y he venido en el mismo avión que el señor Moreno Bonilla, dónde está el señor Moreno Bonilla?", ha preguntado María Jesús Montero, quien ha indicado que el presidente incluso se fue un día antes a Polonía (el martes estuvo en Varsovia y ayer miércoles en una visita a la empresa Persan en Breslavia), quizá para "familiarizarse con la ciudad".

"Se fue un día antes y ha venido a la misma vez que yo", ha agregado María Jesús Montero, que ha señalado que ella estuvo el martes por la tarde en el Senado respondiendo a las preguntas de los grupos y que ayer mismo se desplazó a Polonia.

Ha justificado la presencia de las instituciones españolas, como el Gobierno central y la Junta de Andalucía, en un evento deportiva tan importante en el que juega un equipo andaluz, pero ha insistido en que Moreno podía haber estado este jueves en el Pleno del Parlamento respondiendo a las preguntas de los portavoces parlamentarios y "rindiendo cuentas, lo que es su deber".

Montero ha indicado que incluso la Mesa del Parlamento le dio la opción de haber desarrollado las preguntas en la tarde de este jueves: "Ya me hubiera gustado a mí que la Mesa del Congreso o del Senado me proponga adaptarse a mi agenda a la hora de poder tener mis comparecencias".

"Claro que todo es compatible: Es importante estar en el partido del Betis y por eso nos hemos desplazado, pero también es muy importante rendir cuentas en el Parlamento", ha señalado la vicepresidenta primera, quien ha recordado que, desde la última sesión plenaria de la pasada semana, Moreno llevaba "mucho tiempo" que no comparecía en la Cámara.

"Me gustaría saber exactamente por qué se oculta y qué es lo que no quiere responder", ha planteado María Jesús Montero, quien ha dicho que Moreno "no explica nada, ni de los contratos de emergencia ni de lo que está pasando" con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Sobre esto último, ha planteado si lo que ha ocurrido con ese consejero le pasara a un miembro del Gobierno central.