Montero critica "continuidad" en el Gobierno andaluz y señala a Sanidad: "Una macroconsejería orientada a la propaganda"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a los medios en el Parlamento. Imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la línea continuista del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la hora de conformar el Consejo de Gobierno.

"Moreno Bonilla no ha entendido nada de lo que la ciudadanía andaluza expresó en las urnas el 17M. Los andaluces no quieren más de lo mismo, sino soluciones", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Montero ha puesto el foco en la consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que asume Antonio Sanz quien también será vicepresidente primero del ejecutivo andaluz. La líder de los socialistas andaluces ha asegurado que la sanidad "no debe seguir en una macroconsejería orientada más a la propaganda que a la buena gestión".

"Continuidad, por tanto, en un gobierno en el que la única novedad es la presencia de Vox, aunque no sus políticas ultra que el PP lleva ocho años desarrollando en Andalucía", ha concluido su mensaje en la red social.

Moreno ha defendido la continuidad de Sanz en la cartera de Sanidad ante "la mejora en la gestión sanitaria y en las relaciones con organizaciones" desde su entrada en la Consejería en octubre de 2025. "Son muchas las personas que en esta semana me han dicho 'no toques Antonio, que va la cosa bien'", ha afirmado el presidente.

El presidente de la Junta ha nombrado a trece consejeros, incluyendo al portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, que asume la vicepresidencia segunda y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.