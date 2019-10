Montero critica la "poca ambición" del Gobierno andaluz en el Presupuesto del 2020 y le acusa de "vender humo"

Publicado 14/10/2019 20:09:34 CET

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, otrora consejera andaluza del mismo ramo, ha criticado la "poca ambición" del Gobierno andaluz en el proyecto de Presupuesto para el 2020 en cuanto a la creación de empleo, así como le ha acusado de "vender humo".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha tildado de "poco ambicioso" que el Ejecutivo autonómico sostenga que se crearán unos 60.000 empleos en virtud de las cuentas del 2020, "cuando en el 2018 se crearon casi 120.000". "La ambición es muy pequeña siendo el paro el principal problema de los andaluces", ha sostenido.

Igualmente, ha advertido de que las revisiones al alza de las previsiones de crecimiento para 2019 "no están muy en sintonía con lo que plantean organismos internacionales", de ahí que respalde que el PSOE-A plantee estas cuestiones presentando una enmienda a la totalidad de las cuentas.

En la misma línea, Montero ha incidido en que "uno debe ser coherente con lo que ha dicho en la oposición y con lo que luego hace", toda vez que ha criticado que el Gobierno andaluz "ha vendido humo al decir que empresas públicas y el sector público tienen que presentar un plan presupuestario al Ministerio porque eso existe desde 2014, lo puse en marcha yo".

De otro lado, y después de que el Pleno del Parlamento andaluz la reprobara como ministra con el voto a favor del PP-A, Cs y Vox, el rechazo del PSOE-A y la abstención de Adelante Andalucía, Montero ha dicho que esto no le produce dolor sino que "es un sinsentido usar las instituciones parlamentarias para hacer algo que conocían que estaba reglado".

La ministra ha destacado que el Ejecutivo del que forma parte "ha conseguido un hito histórico: que un gobierno en funciones y sin un Presupuesto actualizado pueda repartir las entregas a cuenta, cuando el exministro del PP Cristóbal Montoro nunca pudo actualizarlas alegando que la Abogacía del Estado no se lo permitía".

Ha defendido que hacer que lleguen recursos a las comunidades autónomas es una consolidación del sistema autonómico del que está "realmente satisfecha, más allá de lo que se protagonizó en el Parlamento", así como ha asegurado que "siempre que pueda, voy a ayudar y apoyar Andalucía con independencia del color político que la gobierne, porque no soy de la escuela del PP".

"Nada que pueda salir de mi boca va a perjudicar a Andalucía, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace", ha agregado antes de considerar la iniciativa de Cs para su reprobación es "claramente electoralista" porque les interesa tenerla "como diana". "Están obsesionados con perseguir mi presencia en Andalucía", ha abundado.

Tras insistir en que esto ha sido una "maniobra claramente electoralista", Montero ha considerado que "no es bueno para calidad democrática de Andalucía", más cuando su reprobación ha sido apoyada por Vox, "que niegan el estado de autonomías", o por Cs, "que estuvo contra el documento que respaldó la reforma del sistema de financiación en el Parlamento", y a ambos, ha apostillado, "el PP-A le hace de comparsa".

"Debemos evitar estas prácticas a futuro, ahí no me van a encontrar, seguiré trabajando por Andalucía pero no me van a encontrar en el barro", ha zanjado María Jesús Montero al respecto.

Entretanto, sobre la devolución del IVA, uno de los motivos que alegó Cs para su reprobación, la ministra ha explicado que intentó con el PGE "arreglar un problema que generó Montoro en el 2017 con nocturnidad y alevosía", si bien los partidos que ahora la critican "lo tumbaron".

Y sobre el extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la ministra ha criticado que el Gobierno andaluz "monte una campaña avisando de recortes porque no les llega el dinero" pero rechacen este "préstamo a tipo cero". "Entonces, ¿a qué jugamos?", se ha preguntado antes de asegurar está "perpleja" por algo que cree que es "un juego político donde dicen muchas falsedades que ahora se quedan al descubierto".