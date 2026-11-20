La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un acto en Bollullos Par del Condado (Huelva). - PSOE-A

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este viernes que, "cuanto más intenta explicarse" la presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre sus declaraciones en un mitin en relación a Andalucía, "más profundiza en el hoyo" de la polémica que han levantado.

En una atención a medios en Jaén, la líder del PSOE andaluz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las explicaciones que la propia Ayuso ha realizado de sus declaraciones en un mitin de campaña el pasado domingo en Móstoles, en las que habló de la "decadencia" que, en su opinión, se vivió en Andalucía durante la etapa de gobierno del PSOE-A en la Junta, que se prolongó durante cerca de 40 años.

María Jesús Montero ha dicho que, "cuanto más intenta explicarse" Ayuso, "más profundiza en el hoyo", y ha considerado que "lo que puso de manifiesto" la presidenta madrileña con sus declaraciones es "el concepto, la idea que tiene la derecha de este país" acerca "de Andalucía y del sur de España".

En esa línea, la dirigente socialista ha apuntado que "esto no es un hecho aislado", sino que ya se viene "escuchando de dirigentes del PP permanentemente esa suerte de superioridad moral sobre Andalucía, esa suerte despectiva de conceptos que tienen de nuestro talento, de nuestra capacidad, del esfuerzo del pueblo" andaluz.

Montero ha defendido que los andaluces no sólo han "construido" su tierra, sino que han "contribuido a construir gran parte de España, de Cataluña, del País Vasco, de la propia Madrid". "Por tanto, lo que nos preocupa no es lo que piensa la señora Ayuso", sino que "lo que le preocupa" al PSOE en Andalucía es que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "está callado, y el que calla, otorga y consiente", ha aseverado.

De esta manera, Montero ha criticado que "toda esa proclama que hace permanentemente" el presidente de la Junta acerca de "reivindicar Andalucía se queda en nada, en agua de borrajas, cuando no es capaz siquiera de corregir a su compañera" de partido, que "llama" a los andaluces "'garrapateros', como en otros momentos nos han llamado analfabetos, flojos, nos han llamado los 'pitas pitas'".

La secretaria general del PSOE-A ha concluido que todas esas declaraciones evidencian "una idea de Andalucía" por parte de la derecha "porque no la conocen, porque no conocen nuestra capacidad, nuestro talento, algo que sí conoce y mucho el Partido Socialista", según ha apostillado Montero para finalizar.