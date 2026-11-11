Montero defiende la huelga y a sindicatos frente a los "insultos" de PP y Vox: "Hoy y siempre, con la gente"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, al mismo tiempo que ha defendido a los sindicatos frente a los "desprecios y ataques" que han recibido por dirigentes de PP y Vox.

"Hoy, más que nunca, estamos con la gente. Con quienes ven cómo suben los alquileres y las hipotecas, con los jóvenes que no pueden independizarse y con las familias que no llegan a fin de mes. Con quienes defienden el derecho a una vivienda digna frente a los fondos especulativos que la han convertido en un negocio", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, ha extendido su apoyo a las reivindicaciones de pesionistass, trabajadores que "necesitan que el SMI siga subiendo, aunque Feijóo vote en contra", y "quienes defienden una sanidad y una educación públicas de calidad frente a los recortes que sufren nuestros profesionales y nuestras familias".

"Y hoy, especialmente, con los sindicatos y trabajadores, frente a los insultos de la derecha. Hoy y siempre, con la gente", ha aseverado.

En este sentido, la líder de los socialistas andaluces ha asegurado que "no van a normalizar que se convierta el insulto en una forma de hacer política" tras las declaraciones realizadas por líderes del PP y Vox contra los sindicatos.

"Ayuso llama 'basura' a los sindicatos. Abascal dice que una huelga 'no debería ser legal'. Tellado los acusa de llevar ocho años de siesta. Y el PP los ridiculiza con montajes comiendo gambas", ha señalado Montero en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

Montero ha calificado de "inadmisible" estas declaraciones y ha defendido el papel histórico de los sindicatos en "la conquista de derechos que costaron décadas de lucha". "Insultar, humillar y ridiculizar son comportamientos propios del abuso y el acoso, no del respeto que exige una democracia", ha aseverado.

"No todo vale. Ya está bien de desprecios, humillaciones y ataques a los derechos constitucionales", ha concluido.

Los diputado del grupo socialista en el Parlamento andaluz no han asistido el Pleno del Parlamento convocado para esta jornada en señal de apoyo a la huelga general.