Montero defiende que el pacto de Estado frente a la emergencia climática "ya no es una opción", sino "una obligación"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 13 de julio de 2026 en Turre, Almería (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el pacto de Estado frente a la emergencia climática por el que apuesta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya no es una opción", sino "una obligación y una necesidad para preparar" a España "ante los desafíos que ya están aquí".

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del PSOE federal en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha compartido un vídeo con declaraciones de Pedro Sánchez reivindicando la necesidad, en su opinión, de impulsar dicho pacto de Estado.

Al hilo, María Jesús Montero ha manifestado que "cada incendio, cada ola de calor, cada temporal, como los que han asolado a lo largo de estos meses diferentes puntos" de Andalucía, "recuerdan que no aceptar la evidencia científica solo nos hace más vulnerables, pone vidas en riesgo y nos aleja de las soluciones que necesitamos".

"La realidad no se puede seguir negando. Es momento de unir a las instituciones, a las fuerzas políticas, a la comunidad científica, a los agentes sociales y a la sociedad civil para prevenir, proteger y reconstruir unos territorios más resilientes frente a futuras emergencias", ha defendido la que fuera también vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez.