Montero defiende que el PSOE-A sale "reforzado" de sus primarias y ganará con "buenos resultados" en generales y locales

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jaén. - EUROPA PRESS

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que los socialistas salen "reforzados" de los procesos de primarias como los que han desarrollado para elegir a sus candidatos a las alcaldías de capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes, y ha augurado que el partido vencerá y logrará unos "buenos resultados" en las próximas elecciones generales y municipales.

Así lo ha indicado María Jesús Montero a preguntas de los periodistas en una atención a medios junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, quien el pasado sábado fue ratificado en dichas primarias como el candidato socialista que encabezará la lista del partido a dicho ayuntamiento en las elecciones previstas para mayo de 2027.

La secretaria general del PSOE-A ha dicho que está "convencida" de que el PSOE-A cuenta con "los mejores hombres" y "las mejores mujeres" para encabezar sus candidaturas, y de que el partido va a "obtener unos buenos resultados en las elecciones municipales y en las generales", hasta el punto de que va a "ganar ambos encuentros electorales", según ha vaticinado.

En esa línea, la dirigente socialista ha querido "reconocer el trabajo de tantos alcaldes y concejales que están en todo el territorio desarrollando una tarea importantísima en un momento especialmente complicado para dar un paso adelante en las políticas de los partidos de izquierda".

Y es que, según ha agregado Montero, "se está produciendo por parte de la derecha de este país y de esta comunidad autónoma permanentemente un ataque personal, una deshumanización de nuestros líderes políticos", cuando "la política es un planteamiento entre proyectos alternativos" que presentan "adversarios, nunca enemigos", según ha abundado.

La líder del PSOE-A ha querido felicitar "a todos los que dan un paso adelante, porque en este momento la derecha tiene odio, y lo que plantea permanentemente es ataques sin misericordia a todos aquellos" que están desarrollando "un papel político desde la izquierda", según ha denunciado.

PRIMARIAS

A la pregunta de si cree que el PSOE sale "debilitado" de procesos de primarias como el vivido en Linares (Jaén) para elegir a su candidato a la alcaldía en mayo de 2027, María Jesús Montero ha respondido que "en absoluto", y ha defendido que la celebración de primarias "pone de manifiesto" que el suyo es "un partido democrático", que le da "la voz a la militancia para que elija a quienes tienen que ser sus representantes en el futuro".

"Eso no ocurre en ningún partido político", según ha puesto de relieve la líder del PSOE-A, que ha valorado el paso que dio Julio Millán para pedir que se celebraran primarias en Jaén pese a que, por su condición de alcalde aspirante a la reelección, no tenía obligación, según la normativa interna del partido, de someterse a un proceso así.

Según ha considerado Montero, con ese paso, Millán puso "en valor la importancia de la democracia que existe debajo de este procedimiento", y el alcalde sale después de estas elecciones primarias "más reforzado que nunca".

En esa línea, la líder del PSOE-A ha defendido que la "ventaja" que tienen las elecciones primarias socialistas es que, una vez celebradas, "todos los compañeros a una trabajamos en el proyecto que ha resultado mayoritariamente elegido por parte de los militantes".

"Así que ya esas primarias quedan atrás, y lo que tenemos que hacer es trabajar para las elecciones", ha subrayado Montero, que ha puntualizado que ella pide "siempre que hay cualquier tipo de encuentro electoral, o de otro tipo, acuerdo, diálogo y capacidad de entendimiento", y si "en un momento determinado, o no es posible" dicho acuerdo, o "hay algún compañero que considera y tiene su derecho, que se debe presentar, para eso están los estatutos del partido, bienvenido sea, y una vez que se celebran" dichas primarias "salimos más reforzados que nunca", según ha incidido en defender antes de concluir poniendo como ejemplo de ello el caso de Julio Millán.