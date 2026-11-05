Montero defiende el tren como "medio más seguro" y acusa a Moreno de querer "sacar tajada política del dolor"

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, participa en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el tren es "el medio más seguro" que existe actualmente en materia de transportes pese a los dos graves accidentes que se han registrado este año --en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)--, y ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de querer "sacar tajada política del dolor" ocasionado por dicho siniestro acaecido la semana pasada.

Son declaraciones que ha realizado la dirigente socialista en el transcurso de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que ha señalado que lo que más le "preocupa" actualmente tras dicho accidente con 69 fallecidos es que se pueda "recuperar la confianza de la ciudadanía en la red ferroviaria" española.

Y al respecto ha aseverado que "el transporte por tren es el medio más seguro que tenemos, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto del mundo para poder desplazarnos con todas las garantías de un lugar a otro", y "hay mucha mayor siniestralidad" en el tráfico por carretera o "con el avión", según ha agregado.

Por ello, Montero ha opinado que es "una tremenda irresponsabilidad que algunos intenten plantear miedo a la hora de que la gente se suba a un tren", en un momento en el que entiende que existe "una inquietud lógica" entre la ciudadanía después de que se hayan producido "dos accidentes inexplicables en menos de un año", lo cual "produce zozobra a la gente que se desplaza habitualmente" en tren, como es su propio caso, según ha agregado la líder del PSOE-A, que ha remarcado que ella se ha llevado casi diez años cogiendo cada semana el AVE de Sevilla a Madrid.

Montero ha lamentado que "algunos quieran siempre sacar tajada política del dolor", y en ese punto ha citado expresamente a Juanma Moreno, y también al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al propio PP como partido.

DEFIENDE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y DE PUENTE

"Es altamente impresentable que, utilizando la desgracia humana, uno pretenda arañar unos cuantos votos", cuando "esto no va de votos", sino que "va de vidas", ha agregado Montero, que ha defendido además la gestión que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho de esta crisis ferroviaria, y ha reivindicado que el ya exministro de Transportes Óscar Puente "dio la cara desde el minuto uno, trasladó la información que tenía disponible en apenas cuatro horas después de haber visto los propios vídeos, haber escuchado las conversaciones que se habían producido".

"Por tanto, creo que se ha hecho un ejercicio de transparencia muy importante", ha manifestado la líder del PSOE-A, que ha considerado que "el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias", y "sobre todo el ya exministro Puente, también dando una lección de dignidad personal y de altura política", ha añadido para valorar que, "a pesar de no tener ningún tipo de responsabilidad, ni por acción ni por omisión", y "por simple empatía con las víctimas", ha decidido "dar un paso atrás" con su dimisión "para dar una oportunidad de recuperar esa confianza en la seguridad ferroviaria".

La también exvicepresidenta del Gobierno ha indicado que la gestión de esta crisis por parte del Ejecutivo "no ha terminado" aún, y todavía se está "trabajando para recuperar la normalidad de la vía y, sobre todo para transmitir ese mensaje de certidumbre a todos los que cogen casi diariamente este tren".

ANTE "OCURRENCIAS" COMO UN "PUENTE AÉREO"

En ese punto, le han preguntado a Montero por la propuesta que se ha realizado desde algunos ámbitos como la Junta de Andalucía de impulsar un "puente aéreo" entre Andalucía y Madrid mientras permanece cortada la conexión ferroviaria por alta velocidad, y al respecto la dirigente socialista ha señalado que, "en los momentos de crisis, en los que tenemos que reflexionar profundamente sobre cómo mejorar nuestros sistemas de transporte, hay que intentar obviar ocurrencias y cuestiones que tienen que tener un fundamento y una evidencia para ponerlas encima de la mesa".

Tras incidir en señalar que, "hoy por hoy, el medio más seguro de transporte es el ferrocarril", ha apostillado que "esto no quita para que haya que incrementar la frecuencia entre los aviones que circulan entre Madrid y Sevilla, o entre Sevilla y cualquier otra capital de España", si bien también ha reivindicado que el tren es "el medio más ecológico, más barato, más sostenible y más seguro".

"Y, por tanto, más allá de que puntualmente haya que aumentar las frecuencias por la interrupción de la línea, creo que la apuesta que tienen que hacer las sociedades desarrolladas tiene que ser por un ferrocarril seguro".

En esa línea, y a la pregunta de si ella se subiría en el AVE Madrid-Sevilla tras los dos accidentes de este año, ha respondido que sí, y que "hay que seguir apostando" por un medio de transporte como el tren que es "mucho más seguro que el coche y que el avión", según ha agregado antes de insistir en opinar que "es una enorme irresponsabilidad que un dirigente político, que el presidente de una comunidad autónoma, hable" como Moreno, y que el PP "utilice el dolor de las víctimas siempre para hacer campaña política en su provecho".

Montero ha criticado que Moreno "ha hecho en estos días afirmaciones muy graves que trasvasan todas las líneas", como que "él no se subiría a esa línea" de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras el accidente de Urda, o "algo más grave", como que, "poco menos, deliberadamente el Gobierno de España no estaba invirtiendo en esta línea para asfixiar a Andalucía", una afirmación que la líder socialista ha tachado de "falsa, mezquina, y que simplemente persigue meter miedo y mentir", según ha zanjado.