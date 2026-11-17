TOMARES (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado que Andalucía será la comunidad "más beneficiada" de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobará este martes el Consejo de Ministros para 2027 y que supondrá 65 euros más al mes a 500.000 trabajadores en la comunidad.

Montero se ha pronunciado de este modo durante su participación en un acto público de campaña del 29N en la localidad sevillana de Tomares para valorar el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación en Consejo de Ministros de la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027 y el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas, medidas que beneficiarán a 5 millones de trabajadores.

"Andalucía es la que más se beneficia de las políticas de Pedro Sánchez. Aquí es donde más repercute la subida del SMI porque aquí es donde tenemos más empleos vinculados al SMI", ha asegurado la líder del PSOE-A, que ha destacado que la subida por encima del 5% "va a proporcionar 65 euros más al mes a medio millón de trabajadores andaluces".

Montero ha recordado que el SMI estaba "en 735 euros" cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y con la nueva subida que aprobará este martes el Consejo de Ministros "se pondrá en 1.286 euros". "¿Hay o no hay diferencia entre las políticas que practica un Gobierno socialista y las que practica el PP?", se ha preguntado.

Por último, la secretaria general del PSOE-A ha reprochado al PP que "diga ahora que saben gestionar" cuando en Andalucía la Junta "ha tenido más dinero que nunca, 8.000 millones de euros más al año, y sin embargo las listas de espera están peor que nunca, la dependencia no llega, no han construido viviendas y tenemos una educación cada vez más privatizada".