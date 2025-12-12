Montero elogia los "valores y principios ejemplares" de los galardonados con los premios Plaza de España 2025

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el delegado del gobierno Pedro Fernández, el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, y el presidente de la Diputación de Sevilla Javier Fernández, en la fot - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado "la esperanza de la acción de quienes se rigen por valores y principios ejemplares" como, a su juicio, son los galardonados con los XXI Premios Plaza de España.

Se trata de unas distinciones que la vicepresidenta ha entregado este viernes en un acto celebrado en Sevilla, y que anualmente otorga la Delegación del Gobierno de España en Andalucía a organizaciones, instituciones y personas en la comunidad andaluza que "han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española", que este año conmemora su XLVII aniversario, según se recuerda en una nota.

En su intervención en el acto de entrega de estos premios, que ha contado con la colaboración de la Fundación Cajasol, la vicepresidenta ha comentado que, "en demasiadas ocasiones, las prisas del día a día nos impiden pararnos a reconocer las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor, pero hay muchas", entre las que ha reconocido dicha "esperanza de la acción de quienes se rigen por valores y principios ejemplares".

María Jesús Montero ha defendido "la necesidad de combatir el hartazgo con esa esperanza desde la acción", y no hacerlo "desde la mera voluntad de un plano teórico, sino desde el ejemplo personal, porque la tarea de poner en valor el bien común empieza en cada uno de nosotros", ha agregado.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO: "LA DEMOCRACIA NECESITA SER DEFENDIDA"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha dado la bienvenida a los premiados, autoridades y asistentes, ha reivindicado que, "hace 47 años, la Constitución española abrió una nueva etapa para nuestro país, impulsada por el espíritu de una sociedad que quería una España moderna, diversa, feminista, emprendedora, solidaria, justa y abierta al mundo que, todavía hoy, seguimos construyendo".

No obstante, ha alertado de que "la democracia no se mantiene sola, necesita ser defendida, cuidada y fortalecida cada día, más si cabe en la época que vivimos, donde las corrientes negacionistas nos recuerdan que nada está definitivamente conquistado y que quedan desafíos por afrontar", según ha considerado.

Por ello, ha destacado "el compromiso y la labor que desempeñan día a día los galardonados con los premios Plaza de España, que reconocen lo mejor de la sociedad andaluza, a quienes encarnan los valores de nuestra convivencia democrática y que nos demuestran con sus acciones que la democracia se construye cada día desde la cultura, la ciencia, el deporte, la solidaridad y el compromiso social", ha abundado.

"Hablar de democracia y de igualdad nos remite a una idea tan sencilla como poderosa: 'ni más, ni menos que nadie'", ha dicho también el delegado durante este acto de entrega de premios en el que igualmente han participado los subdelegados provinciales de las ocho provincias andaluzas, y en la que ha actuado como maestra de ceremonias la periodista María Iglesias.

El primer presidente electo de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, ha recibido la Mención Especial de este premios, desde la premisa de que constituye una "figura clave para entender el desarrollo político del autonomismo andaluz".

También han sido reconocidos la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), en Almería; la guionista y realizadora gaditana Rocío Sepúlveda, el Grupo Musical Medina Azahara de Córdoba, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) de Granada, el Real Club Recreativo de Tenis, en Huelva; la corresponsal de guerra gazatí Huda Emad Hegazi, nacida en Linares (Jaén); el catedrático de Oncología Emilio Alba, de Málaga, y el humorista, actor, presentador y empresario Manu Sánchez, de Sevilla.

Con el fin de rendir un homenaje a la Constitución, la Delegación del Gobierno en Andalucía decidió instaurar los 'Premios Plaza de España' en el año 2005, que simbolizan, según el acuerdo de creación, la "libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión", "quienes, cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la Carta Magna, son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces".