Montero entiende que Moreno quiera agotar legislatura con mayoría absoluta, pero el "problema es que no tiene" proyecto

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, este viernes, en Jaén - JUAN DE DIOS ORTIZ-EUROPA PRESS

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que entiende que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), teniendo mayoría absoluta, pretenda agotar la legislatura, pero el "problema es que no tiene ni un plan de acción ni de gobierno" para la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jaén, Montero, que es la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha indicado que es al presidente andaluz al que le corresponde decidir cuándo se convocan las elecciones autonómicas (que tocan en junio de 2026): "Entiendo que cuando uno tiene una mayoría absoluta, tiene que intentar desarrollar un programa, pero el problema es que Moreno no lo tiene, no tiene ni un plan de acción ni un plan de gobierno".

En su opinión, Juanma Moreno sólo está "en los cálculos electorales, a ver cuándo le viene mejor o le viene peor" convocar los comicios autonómicos.

Ha querido dejar claro que en el PSOE-A están preparados para afrontar las elecciones andaluza cuando Moreno decida.

De otro lado, la vicepresidenta primera ha criticado el rechazo del Gobierno andaluz, como los del PP en otras comunidades, a la quita de la deuda autonómica.

Se ha mostrado convencida de que será ella, como "presidenta de la Junta de Andalucía", la que firmará el convenio de la comunidad con el Gobierno central sobre la condonación de una deuda por casi 19.000 millones de euros.

"No tiene ningún sentido que las comunidades autónomas que se van a beneficiar, en el caso de Andalucía, de casi 19.000 millones de euros de ahorro de una deuda, digan que no por una razón simplemente partidista", ha señalado Montero, para quien Juanma Moreno está demostrando que es "más genovés que andaluz, y está más pendiente de lo que le dicen en la sede de Génova del PP, en Madrid", que de lo que él mismo "puede saber y ver que es bueno para Andalucía".

Ha reprochado a Moreno que diga que la quita de deuda es un "regalo a los independentistas" catalanes, cuando Andalucía "es la comunidad más beneficiada de esa condonación de la deuda".

"Dicen que no porque se le cae la careta al Partido Popular en Andalucía, que viene diciendo que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja contra los intereses de Andalucía y que solo trabaja para el interés de una parte del territorio", ha señalado Montero, quien ha acusado a los populares andaluces de estar "siempre trasladando una política de confrontación".

Para Montero, la posición del Gobierno andaluz es por "puro interés partidista, porque no quiere reconocer que siempre tiene un discurso mentiroso y de confrontación".