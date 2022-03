Montero espera que el PP de Feijóo apoye el plan de respuesta nacional a la crisis y anteponga España a sus "intereses"

Aboga por que tanto el PP como el bloque de investidura apoyen los PGE 2023 por la actual "situación de emergencia"

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha abogado este viernes por que el PP que desde el próximo mes de abril liderará Alberto Núñez Feijóo "apoye el plan de respuesta" del Gobierno a la crisis de subida de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania, y que el principal partido de la oposición "ponga al país por encima de los intereses particulares".

Así lo ha señalado la ministra en el transcurso de un desayuno informativo en Sevilla en la que, a la pregunta de si se ve sacando adelante los Presupuestos de 2023 de la mano del PP, que estará para entonces ya liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha respondido "qué más quisiera yo, que el PP apoyara" no ya unos Presupuestos, sino, de entrada, "una ley".

En esa línea, la titular de Hacienda ha argumentado que, cuando su departamento pone "encima de la mesa las prioridades políticas que significa" un proyecto de Presupuestos, "queremos que cuantos más apoyos, mejor", y ha defendido que el actual es "un momento de unidad, y, por tanto, que el principal partido de la oposición", en referencia al PP, "tendría que estar arrimando el hombro, y no siempre buscando las diferencias".

En esa línea, ha lamentado que "parece que estamos en el juego de cuáles son las diferencias para oponernos", y el actual es "el momento de la unidad, y no es excluyente que el PP apruebe un Presupuesto que responde a una situación de emergencia para que el Gobierno siga contando con los socios con los que ha contado hasta este momento", según ha sostenido.

Al respecto, y tras poner de relieve que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "hizo el encargo expreso" de elaborar el Presupuesto de 2023 "en el mes de enero" de este mismo año, ha señalado que va a elaborar unas cuentas estatales que espera que cuenten "con el apoyo de los socios de la investidura y también del PP".

"Las prioridades cambian, y hay que hacerlas coincidir con los momentos políticos coyunturales que vivimos", ha defendido también la ministra, quien respecto a la propuesta de aumentar el presupuesto de Defensa ha señalado que, "sin duda, invertir en seguridad es también invertir en la paz".

POSIBLES PUNTOS DE ACUERDO CON EL PP

Respecto a la posibilidad concreta de alcanzar acuerdos con el PP, la ministra ha comentado que, "en este momento", ella se "conformaría con que el principal partido de la oposición apoyara al Gobierno en los temas trascendentes que tenemos como desafío de país en relación con la respuesta económica a la situación de guerra" que se vive en Ucrania, y "en relación con la resolución de problemas estructurales que tenemos en España, que van incorporados a las reformas del Plan de Recuperación".

Tras subrayar que ni la reforma de pensiones ni la reforma laboral han contado con el apoyo del PP, y que "tenemos que seguir impulsando reformas en materia de transición ecológica, que hasta la fecha no han contado con el Partido Popular" tampoco, ha expresado que le "gustaría" que "las siguientes medidas contaran con el principal partido de la oposición".

Así, y yendo "a lo concreto, a lo que se necesita ahora", ha dicho que espera que, "para el plan de respuesta, el Partido Popular dé la talla, esté a la altura de las circunstancias".

De igual modo, Montero ha señalado que espera que "las primeras declaraciones" del candidato único a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia, por ejemplo, de fiscalidad o de violencia de género, "hayan sido deslices", y "a partir de ahora nos centremos en lo realmente importante, y asistamos realmente a un PP que ponga al país por encima de los intereses particulares".

LLAMAMIENTO A "AISLAR A LA ULTRADERECHA"

Por otro lado, y al hilo de las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año aunque aún sin fecha concreta, la ministra socialista ha defendido que "tendría que haber un compromiso de todos los partidos políticos, de todo signo, para aislar a la ultraderecha e impedirle la entrada en las instituciones y la influencia en las políticas de los gobiernos".

"No solamente es importarte que no participe de la mesa de los consejos de Gobierno; es importante también que no dicten las políticas por que uno sea rehén de esa mayoría", ha continuado María Jesús Montero para defender que, por eso, "independientemente de cómo se tiene que plasmar la gobernabilidad, hay que aislar a la ultraderecha".

Frente a ello, ha lamentado que, en Castilla y León, el PP "ha sucumbido a la tentación de conformar gobierno con la ultraderecha" de Vox, y ese cree ella "que es el camino que está siguiendo el Partido Popular". "No soy optimista respecto a esta cuestión", ha añadido en esa línea la ministra, que ha comentado que cree que, "en este momento, donde tenga opciones de gobernar con la ultraderecha", el PP "lo va a ejercer".

"Y creo que, además, en estos últimos días prepara el lenguaje", ha advertido también la ministra, que ha añadido al respecto que le ha parecido "duro escuchar nuevamente que cuando los niños se quedan huérfanos porque el maltratador asesina a su madre, pues no hay que considerarlo víctimas de la violencia de género, o a medias, o intrafamiliar", cuando se trata de "violencia machista, que se ejerce en una vulnerabilidad tan importante como la de los menores".

"No podemos estar con eufemismos", ha enfatizado la ministra para insistir en defender que "es fundamental aislar" a los partidos de ultraderecha, "no permitirles que participen en los gobiernos".

Finalmente, María Jesús Montero ha comentado también que "el Partido Popular lo que no puede pedir es, cuando le va bien, que el PSOE colabore, y cuando no es la lista más votada, aliarse con quien haga falta para que no gobierne el Partido Socialista".