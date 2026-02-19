Montero felicita a la granadina Ana Alonso por su bronce en Italia: "Hay historias que inspiran"

Ana Alonso besa su medalla de bronce - Michael Kappeler/dpa

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha felicitado a la granadina Ana Alonso por su medalla de bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia). "Hay medallas y hay historias que inspiran".

A través de sus redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, la también secretaria general del PSOE-A ha resaltado además que se trata de "la primera medalla olímpica del esquí de montaña para España", incidiendo en el "ejemplo de superación" de Alonso "tras el atropello sufrido hace solo unos meses".

"Eres muy grande", ha remachado Montero. En la misma línea, el delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha compartido un mensaje del Consejo Superior de Deportes para enfatizar que "nuestra paisana Ana Alonso ha conseguido la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Invierno".

El catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso han dado las primeras dos medallas a la delegación española presente en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La primera en estrenar el medallero ha sido Ana Alonso, que en octubre sufrió un grave accidente que había puesto en riesgo su presencia en el Stelvio; se ha clasificado para la pelea por las medallas por tiempos y en la final ha ido de menos a más para ir remontando y terminar en la tercera posición para dar la sexta medalla en Juegos de Invierno a España.

Posteriormente, ha sido el turno de Oriol Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos y que ha sabido gestionar la presión con una gran final que ha dominado tras superar los escalones y dar el primer oro olímpico invernal a España desde el de Francisco Fernández Ochoa desde 1972.