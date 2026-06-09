Montero insiste en que "hay que dejar trabajar a la justicia" en el 'caso Leire Díez'

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a los medios de comunicación. - ÁNGEL DÍAZ / EUROPA PRESS

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha insistido este martes en "dejar trabajar a la justicia" en relación al 'caso Leire Díez' que investiga la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno.

"A mí no me consta ninguna cuestión que no hayan sido las publicadas en los medios de comunicación, que son cuestiones que se tienen que investigar ahora a fondo. Así que no me corresponde a mí hacer una valoración, corresponde dejar trabajar a la justicia", ha subrayado Montero en una atención a los medios antes de asistir al pleno extraordinario de la Diputación de Jaén en el que será elegido Juan Latorre como nuevo presidente de la institución.

Sobre una posible querella del partido contra Leire Díez, una acción que dejó abierta Montero este lunes, no ha dado más detalles y se ha remitido a lo que "recomienden" los servicios jurídicos del partido. En paralelo, Montero ha reiterado que los actos de Díez son "conductas incompatibles con la militancia socialista y los valores" que defiende su partido.

La secretaria general del PSOE-A aseguraba este lunes que no ha estado "nunca" con Leire Díez ni la conoce "personalmente", por lo que "poco puede hablar en términos personales de cómo es, pero su comportamiento la delata", y aquel del que "todos hemos sido testigos ha puesto de manifiesto una serie de conductas que son incompatibles con la militancia socialista" y "con los valores que defiende" el PSOE, según ha agregado.