Montero insta al PP a "reflexionar" y "poner intereses de los ciudadanos por encima" cuando se lleve de nuevo el decreto

Asegura que van a seguir gobernando "porque tenemos capacidad de acordar", frente a una oposición "del no a todo"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado el compromiso del Ejecutivo con la subida de las pensiones y las ayudas al transporte y ha dicho al PP: "Lo que tenéis que hacer es reflexionar, poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de partidos y votar que sí cuando llevemos nuevamente ese decreto ley de la dignidad de los ciudadanos", en referencia a 'ómnibus'.

En su intervención en un acto en Sevilla, Montero se ha referido al decreto 'ómnibus' --que el Congreso rechazó esta semana por los votos en contra del PP, Vox y Junts-- como "el que más le teme la derecha en este país" y el que "permite cumplir nuestro compromiso de que los mayores, los que nos han legado la democracia, los que trabajaron desde que salía el sol para que esta tierra pudiera construirse y pudiera dar oportunidades a sus hijos, a sus nietos, no vean recortadas sus pensiones por esas políticas del PP".

"Y ellos votaron que no. Una y otra vez dicen que no. No ahora, con excusas que no se las cree nadie. Porque mi impresión es que no se han leído el decreto ley", ha señalado la socialista, para quien los 'populares' y su presidente Alberto Núñez Feijóo con sus argumentos sobre trocear el decreto "ahora que han roto el juguete" demuestran en realidad que "son incapaces de reconocer que efectivamente están anteponiendo su propio interés al de la mayoría de este país".

"Pero os digo, desde aquí, desde Andalucía, desde Sevilla, que no lo vamos a consentir, que somos incombustibles y volveremos a trabajar por esa revalorización de las pensiones, por ese transporte público, por el dinero que llega a cada uno de nuestros centros, volveremos a trabajar por todas y cada una de las medidas del escudo social que la derecha de este país, nacionalista y no nacionalista, votó en contra", ha reiterado.

Montero ha preguntado por qué votan no mientras dicen "quiero el transporte público para las personas jóvenes, quiero la subida de las pensiones, me parece bien que ayudemos con la DANA, quiero actualizar las entregas a cuenta". "Votan que no para infringir solo y exclusivamente una derrota electoral en el Congreso de los Diputados, utilizando como rehenes a la gente su interés, su capacidad de avance, su capacidad de mejorar", ha respondido.

Asimismo, ha contrapuesto "cuando ellos votan con Junts o votan con la ultraderecha, eso no es vergonzante, pero cuando el Gobierno de España y el PSOE llega a acuerdos con los catalanes, con Junts, entonces sí es vergonzante".

"Pues prefiero llegar a acuerdos para construir que aliarme para destruir aquello que beneficia a la mayoría. Claro que vamos a hacerlo y seguiremos llegando a esos acuerdos", ha manifestado Montero.

Ha incidido en que el Ejecutivo "va a revalorizar las pensiones, claro que sí, fue nuestro compromiso y sobre todo es de justicia para nuestros mayores" y también "va a seguir impulsando un transporte público gratuito que permita que miles de jóvenes puedan desplazarse cada día sin tener que mirar el bolsillo de su cuenta bancaria y que los trabajadores se sigan desplazando gratis para que esa renta la puedan utilizar en la mejora de sus condiciones de vida", dentro de una política que también pretende preservar el entorno.

También se ha referido a las ayudas por la DANA y ha asegurado que "ya está bien de convertir la vulnerabilidad, las desgracias de las personas, como ocurrió en Valencia, en chiste y en chascarrillos", en alusión a las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, después de, ha apuntado, "la negligencia que supuso la gestión de esta catástrofe en Valencia".

Ha asegurado que en el Ejecutivo "no defendemos las políticas públicas que impulsamos para el Gobierno, las defendemos para la gente" y ha criticado a los diputados andaluces del PP por unirse "al voto vergonzante" el pasado miércoles con el que "han dicho no a ese transporte público gratuito, esa revalorización de las pensiones y, ojo, a que a Andalucía llegaran 1.800 millones de euros", mientras, ha lamentado, "lloran todos los días pidiendo más dinero al Gobierno de España, intentando confrontar".

La vicepresidenta ha dicho tener "malas noticias" para los 'populares'. Y es que ha asegurado que van "a seguir gobernando porque tenemos proyectos, porque tenemos capacidad de acordar, de buscar consenso que nos permitan seguir avanzando en los derechos de las mujeres, de los hombres, de las personas, en las libertades, en el progreso que necesita España y que necesitan los diferentes territorios de España".

Al respecto, ha asegurado que hay "tarea por delante" con "una oposición que se dedica al no a todo, a intentar poner palos en la rueda, por una simple razón que ellos han expresado con claridad: no aceptan los resultados democráticos del 23 de julio, no quieren que avance el Gobierno que decidieron los ciudadanos, un Gobierno de entendimiento, de acuerdo, un Gobierno que apostaba por los derechos de la gran parte de los trabajadores frente a la defensa de los intereses de unos pocos".

Según Montero, se ha demostrado "que era necesaria una reforma laboral que eliminara la precariedad de los trabajadores, que era necesaria una subida del salario mínimo interprofesional para que el trabajo no fuera igual a pobreza como era durante la etapa del gobierno del PP".

"Vamos a conseguir aprobar una reducción histórica de la jornada laboral que permita que las personas, los trabajadores compatibilicemos nuestro ocio, nuestra vida personal, también con nuestro desarrollo profesional y lo vamos a conseguir hablando, con el diálogo, con el acuerdo, con horas de sueño que se emplean en intentar convencer a aquellos que tienen resistencia para que apoyen nuestras medidas", ha asegurado la ministra.

En este punto, ha recordado que en este tiempo de legislatura han aprobado más de 25 leyes "que están permitiendo que sigamos avanzando en esos derechos que para nosotros son insobornables".

También se ha referido a la "ola reaccionaria de ultraderecha" a nivel internacional "que sopla fuerte", aunque ha asegurado que el PSOE quiere "decirle al mundo por mucho tsunami que sea, que aquí estamos los socialistas españoles, los socialistas de Andalucía, para frenar la llegada de una ultraderecha".

Así, ha dicho que la ultraderecha "tiene una hoja de ruta muy clara, que ya no se conforma con mediar los intereses de los ricos, ya no se conforma con que el PP, con que Vox tengan y representen el interés de los ricos, que son los propios ricos los que quieren ponerse al frente de las instituciones y los que quieren hacer valer por encima de cualquier otra cuestión".

Por esto, ha considerado que el momento de este partido "es histórico y es crítico; somos el faro de la socialdemocracia en el conjunto del mundo, la gente mira las políticas de España, mira cómo es posible que habiendo devuelto los derechos a los trabajadores, la dignidad a los pensionistas, habiendo abierto oportunidades a la gente joven, estemos liderando el crecimiento en toda Europa".