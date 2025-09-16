Montero lamenta que "el estereotipo andaluz continúa vigente en el menosprecio al acento"

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que "los tópicos y estereotipos asociados a Andalucía, aún sigue vigente en demasiadas ocasiones, como cuando se menosprecia o se pone en cuestión la capacidad de una persona simplemente por su acento andaluz".

Durante su intervención en la gala del centenario de Radio Sevilla, de la Cadena SER, Montero ha subrayado que "da igual si esa persona es una cajera de supermercado o una ministra: todavía hay quienes siguen anclados en una visión miope y mezquina de las hablas andaluzas, ignorando su enorme riqueza". "Renunciar al acento sería como renunciar a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que seremos", ha abundado.

En este contexto, ha destacado el papel de Radio Sevilla como mucho más que una emisora informativa, valorando que "es un medio que acompaña, que narra la actualidad con rigor y objetividad, y que lo hace de la mano de magníficos profesionales que están cerca de lo que ocurre cada día en los barrios y municipios".

"La radio es, probablemente, una de las mejores herramientas para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, elementos imprescindibles en cualquier democracia y que no debemos perder jamás", ha subrayado. En esta línea, ha destacado que la radio "nos permite asomarnos a otras realidades, enriquecernos con la diversidad, y empatizar con el sufrimiento, la alegría o los testimonios de otras personas".

Asimismo, ha reivindicado el papel de Radio Sevilla como "parte esencial de la historia de Andalucía y de su identidad colectiva". En este contexto, ha recordado que, a finales de los años 70, la emisora "se convirtió en la canalizadora de los anhelos del pueblo andaluz, de su lucha por la autonomía política, la defensa de una tierra próspera y con identidad propia, capaz de decidir su propio destino frente a quienes creían que la historia ya estaba predeterminada".

En su intervención, ha parafraseado al periodista Iñaki Gabilondo al recordar sus palabras: "Andalucía es una tierra hermosa, vieja y sabia. Siéntete orgulloso de ser andaluz". Una frase que, según ha valorado la vicepresidenta primera, "es mucho más que una reivindicación: es una afirmación positiva de la identidad andaluza".

Por último, Montero ha destacado que "si Andalucía es hoy reconocida en el mundo por el talento, la creatividad, el arte o el ingenio de su gente; por su capacidad de innovar y de situarse a la vanguardia en tantos ámbitos, es en gran parte porque Radio Sevilla y la Cadena SER en Andalucía emprendieron esa cruzada del acento, de nuestras capacidades y de nuestras realidades". "Y es de justicia que cien años después lo reconozcamos y lo agradezcamos", ha concluido.