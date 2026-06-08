Montero lamenta la falta de "noticias" del PP-A sobre la constitución del Parlamento y sus "conversaciones" con Vox

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios para analizar asustos de actualidad en el Parlamento andaluz. A 8 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este lunes la falta de "noticias" por parte del PP-A sobre la constitución del Parlamento de la XIII legislatura --que tendrá lugar este próximo jueves, 11 de junio, en una sesión plenaria convocada a las 12,00 horas--, así como sobre las "conversaciones" que pueda estar manteniendo con Vox para buscar un acuerdo que permita al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ser reelegido en el cargo para un tercer mandato, tras quedarse en las elecciones del pasado 17 de mayo a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta de la que el PP-A disfrutó en la legislatura precedente.

La dirigente socialista se ha pronunciado sobre estas cuestiones en una atención a medios en el Parlamento andaluz, al que ha acudido para acreditarse como diputada autonómica tras renunciar a su escaño en el Congreso, y a preguntas de los periodistas ante la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, a la que ningún grupo acude con una mayoría absoluta previa por sí mismo.

Montero ha dicho que, a su "pesar", no ha tenido "ninguna" noticia por parte del PP-A, y tiene "entendido" que así ha ocurrido también con "el resto de los grupos parlamentarios". "No ha habido ningún tipo de iniciativa por parte del Partido Popular, que es quien ganó las elecciones y a quien le corresponde la gobernabilidad de Andalucía y también, por supuesto, de este Parlamento", ha criticado la líder socialista antes de tachar de "inédito en la historia del parlamentarismo" andaluz que no haya habido hasta ahora "ni una sola llamada" por parte del "partido ganador" de las últimas elecciones.

En esa línea, ha remarcado que, hasta ahora, "siempre el partido ganador se ha puesto unos días antes" de la constitución del Parlamento "en contacto con el resto de formaciones políticas para intentar requerir" que se llegue "a un acuerdo y a un diálogo lo más amplio posible".

Dicho esto, ha querido dejar claro que el PSOE-A "va a estar siempre en el ámbito de llegar al consenso y al acuerdo más amplio" posible, y también a favor de que "en la Mesa del Parlamento estén representadas todas las formaciones políticas, independientemente de que no tengan votos", pero para que sus representantes puedan dar "su opinión con su voz" en el órgano de gobierno de la Cámara.

CONVERSACIÓN DE MORENO Y ABASCAL

Montero ha llamado la atención acerca de que "parece que no hay noticias" tampoco de "cuáles son las conversaciones que está manteniendo" el PP con Vox, y al respecto ha aludido a la "reunión formal o informal" que Juanma Moreno mantuvo el pasado sábado con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, en el marco del acto de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real.

La líder del PSOE-A ha supuesto que ambos líderes políticos "estarían hablando" en ese encuentro "de Andalucía", y ha considerado que "es exigible que ya el Gobierno andaluz en funciones", del PP-A, "dé cuenta de qué es lo que se está hablando" con Vox.

Ha criticado que "parece que el PP no tiene prisa" para llegar a un acuerdo tras las elecciones del 17 de mayo, "cuando Andalucía claro que tiene prisa", para que "haya un comienzo del curso educativo que permita que la escuela pública dé cabida a todos aquellos que quieran una plaza en el lugar donde han decidido que sus hijos cursen estudios", o para que "este verano la sanidad andaluza no se convierta en un caos superior" del que ya presenta, según ha abundado antes de llamar la atención sobre que todavía no se conoce el plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para este verano.

Ha añadido que al PSOE-A le "preocupa mucho" también que, en este verano, el Gobierno andaluz "esté a pleno rendimiento para poder atacar" los incendios forestales que tienen "especial virulencia" en esta época en la comunidad autónoma "por las altas temperaturas".

De esta manera, Montero ha incidido en señalar que los andaluces tienen "prisa" para que desde la Junta se les dé "respuesta" a sus "problemas cotidianos y estructurales", como el del acceso a la vivienda, según ha citado a modo de ejemplo.

La líder del PSOE-A ha lamentado que "parece" que Juanma Moreno "no quiere aceptar los resultados electorales" del 17M y "le da pereza ponerse en movimiento y en acción", al tiempo que se ha reafirmado en señalar que su grupo no contempla dar su "apoyo a la derecha y al PP" para favorecer la investidura de Moreno.

"Rotundamente no", ha respondido Montero para descartar esa hipótesis de un posible apoyo del PSOE-A al PP-A, un partido que "está privatizando la sanidad pública", o que "está haciendo que el bolsillo de los ciudadanos cuente" para la educación pública, además de que "está dejando a muchas personas mayores" sin prestación del sistema de dependencia, "sin recibir prestaciones que son imprescindibles, y que fallecen estando en una lista de espera", según ha seguido criticando.

Montero ha agregado que el PP-A "es el que tiene el lío, según las palabras que utilizó" Moreno en campaña, "de entenderse con un partido en el que ya, desde todos los entornos, le están marcando la pauta", ha añadido en alusión a Vox.

En ese punto, ha llamado la atención acerca de que desde 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- ya han avisado a Moreno acerca de que "el marco donde se tienen que hacer los acuerdos" entre PP-A y Vox "es el que ha decidido 'Génova'", y ha insistido en criticar que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta "parece que no acepta" los resultados electorales y "no le apetece que Andalucía se ponga en funcionamiento".

A preguntas de los periodistas sobre el hecho de que Moreno conversara con Abascal en vez de con el candidato de Vox a la presidencia de la Junta en las pasadas elecciones andaluzas y referente de este partido en la comunidad, Manuel Gavira, María Jesús Montero ha señalado que "es significativo" que Moreno "reclamara que el debate" sobre un posible acuerdo entre el PP-A y Vox "se hiciera en Andalucía, porque entendía que era más certero tener la interlocución dentro de la comunidad autónoma", y ahora "el interlocutor de Vox" con él sea "el señor Abascal".

Esto le "sugiere" a María Jesús Montero que Juanma Moreno "no confía en su partido", porque si "lo único que pide" para su "interlocución" con Vox es que "esté mediada por él, es que no confía en su partido", el PP, y "era mentira esto que nos cuentan permanentemente de que era mejor que ese debate se llevara a cabo aquí en Andalucía cuando él no ha hablado con" Gavira y, "sin embargo, tiene una reunión aprovechando la visita del Papa" con Santiago Abascal. "Es una contradicción en sí misma que la podrá responder mucho mejor el señor Gavira" si le preguntan "sobre este extremo", ha zanjado la líder del PSOE-A.