Montero pide la declaración como BIC de los cines de verano de Córdoba: "No podemos resignarnos a perderlos"

Archivo - Exterior del cine de verano Fuenseca. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado la protección pública y la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano de Córdoba tras el cierre de tres de los cuatro recintos de la ciudad durante este periodo estival.

"Los cines de verano de Córdoba no son solo unas salas de cine. Son patrimonio, cultura, memoria y una forma única de vivir las noches de esta ciudad. Y no podemos resignarnos a perderlos", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

En este sentido, ha asegurado que el partido ha registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para que la Junta inicie su declaración como BIC. "La Junta de Andalucía sigue hablando de estudiar posibilidades cuando lo que Córdoba necesita son decisiones", ha aseverado.

"Moreno Bonilla tiene que dejar de mirar hacia otro lado. Hay patrimonio que, cuando se pierde, no vuelve. Queremos los cuatro cines protegidos, abiertos y con sus pantallas nuevamente encendidas", ha concluido.