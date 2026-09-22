Montero pide que "se fiscalice hasta el último euro" del SAS tras las "irregularidades" del informe de Cámara de Cuentas

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este martes que existen "más razones que nunca para exigir que se fiscalice hasta el último euro gastado por el Servicio Andaluz de Salud" (SAS) en la etapa de gobierno de Juanma Moreno (PP-A), tras las "irregularidades" que, según ha subrayado, ha detectado la Cámara de Cuentas al hilo de la fiscalización que ha realizado en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024, sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas.

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha defendido que, tras dicho informe, "no podemos dar por bueno todo ese periodo que se ha analizado por la Cámara de Cuentas por las irregularidades que se plantean" en él, y de las que, según ha añadido, tienen que "rendir responsabilidad" por parte del Gobierno andaluz.

Montero ha subrayado que en esta cuestión entra en juego "dinero de todos que se tiene que investigar", y que desde el PSOE-A no quieren que "este tipo de procedimientos" de fiscalización 'a posteriori' "continúe en el futuro sin ningún tipo de control".

En esa línea, ha aseverado que el referido informe "detecta enormes irregularidades, de una gran gravedad", por las que el presidente de la Junta debe dar "explicaciones inmediatas", y ha subrayado la "importante" diferencia que existe entre la fiscalización previa y el control financiero permanente, porque con el primer procedimiento la Intervención "controla el expediente antes de que se efectúe el gasto, y puede paralizar" el mismo "si encuentra alguna anomalía o alguna situación que no le encaje con la legalidad vigente".

Montero ha puesto de relieve además que "el 80 por ciento" del dinero cuya fiscalización pasó a ser 'a posteriori' por parte de la Junta "corresponde al Servicio Andaluz de Salud", por lo que "tiene que ver con la sanidad" y con el servicio que maneja "el presupuesto más alto" de la administración andaluza.

Además, Montero ha subrayado que el PP "se echaba las manos a la cabeza" cuando estaba en la oposición en Andalucía a propósito del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, cuando le concedía "intención política" a la Junta entonces gobernaba por el PSOE-A por su decisión de cambiar la "fiscalización previa" por un "control financiero permanente" en relación a un número determinado de expedientes.

Entonces el PP "se echaba las manos a la cabeza" e "imputaba" a la Junta "una voluntad política de intentar saltarse los controles", ha incidido en señalar Montero, que ha criticado que, ahora, en cambio, los 'populares' están "absolutamente callados" y no rechazan que por parte del Gobierno de Moreno se haya optado por esa fiscalización 'a posteriori' para un gasto que abarca "casi 38.000 millones de euros".

La líder del PSOE-A ha remarcado que por parte de la Cámara de Cuentas se han detectado "irregularidades" que tienen que ver, por ejemplo, con la "utilización incorrecta del contrato menor en el 100% de los informes analizados", así como que "se han encontrado errores contables, de pago, incidencias en las subvenciones o problemas de trazabilidad del expediente y falta de información".

"Hechos especialmente graves son el fraccionamiento indebido de contratos" para su adjudicación como "contratos menores", según ha continuado denunciando Montero, quien también ha advertido de que "se han encontrado prórrogas contractuales no previstas, es decir, vigencia indefinida de contratos que no tenían amparo legal, e incumplimientos reiterados de recomendaciones emitidas por la propia Intervención".

"ABSOLUTO DESCONTROL"

De este modo, ha subrayado que el referido informe de la Cámara de Cuentas "viene a denunciar el absoluto descontrol de la gestión de fondos públicos que está llevando a cabo Moreno Bonilla", algo que desde el PSOE-A ya venían "denunciando respecto al SAS", y que ahora "también se amplía a muchas otras consejerías y ámbitos de gestión", ha puesto de relieve.

"Por eso necesitamos explicaciones, y queremos saber cuántos millones de euros corresponden a expedientes con irregularidad, qué contratos están afectados y quiénes son los titulares de esos contratos, qué empresas recibieron ese dinero, cuántas fueron beneficiadas de manera reiterada de contratos menores, fraccionados ilegalmente, o con procedimientos que se están cuestionando", ha abundado Montero.

La líder socialista también se ha preguntado "qué hizo la Junta de Andalucía cuando recibió los informes por parte de la Intervención General después de haberse efectuado el pago", si "cambió algún procedimiento, dio algún tipo de justificación a la Intervención" o "elevó algún informe de actuación".

Montero también ha llamado la atención acerca de que el PSOE-A pidió el pasado año la "reprobación" del presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, en el Parlamento "porque había paralizado la fiscalización específica de contratos menores entre el año 2022 y 2023", algo que "también afectaba a la contratación del SAS".

"Es decir, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no investigar el fraccionamiento de estos contratos o los contratos menores que se pudieran estar desarrollando en este periodo de tiempo", según ha remarcado Montero, que ha subrayado que desde el PSOE-A decían entonces que "el principal órgano de control de las cuentas de Andalucía tenía que entrar a fondo en la contratación sanitaria que estaba bajo sospecha y siendo investigada por los tribunales".

EL PACTO CON VOX HA "EMPEQUEÑECIDO" A MORENO

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-A ha hecho balance de los primeros casi tres meses de gobierno de coalición del PP-A con Vox en Andalucía, y ha asegurado que dicho acuerdo "ha empequeñecido" la figura del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, al que ha censurado "estar el servicio" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Montero ha sostenido que dicho pacto "ha silenciado la capacidad de voz propia en Andalucía, porque se ha puesto, lo estamos viendo en Ceuta, al servicio de Feijóo", y ha criticado que Moreno "no tiene ni criterio propio, ni siquiera la representatividad que se requeriría de los valores que encarna la sociedad andaluza".

En esta línea, Montero ha lamentado que Moreno "esté desaparecido", y ha criticado que "siga sin dar respuesta a problemas como la sanidad, la vivienda y el alza en los precios". Por ello, ha pedido al presidente de la Junta que "se ponga manos a la obra" y que Andalucía "no sea una terminal de 'Génova'", en referencia a la dirección nacional del PP.

"Podemos afirmar que el presidente de la Junta sigue noqueado por los resultados electorales, que no han salido como anhelaba, como él quería y que, por tanto, no se ha puesto ni a gobernar ni a administrar los intereses de Andalucía", ha aseverado.

Frente a ello, Montero ha puesto en valor el trabajo del PSOE-A como "una oposición de propuestas y también de denuncias para dar respuesta a aquellas cuestiones acuciantes que los ciudadanos sienten como principales preocupaciones".