Montero pide a la Junta que "esté a la altura" ante la crisis migratoria de Ceuta y garantice la atención a los menores

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado al Gobierno andaluz que "esté a la altura" ante la crisis migratoria en Ceuta y ha exigido que "cumpla la ley garantizando la atención a los menores desprotegidos que lo necesiten y cooperando con la ciudad autónoma".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, la líder socialista ha subrayado que "España ha dado una lección de humanidad al mundo" gracias al despliegue del Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servidores públicos, los voluntarios y la ciudadanía ceutí.

Asimismo, Montero ha expresado su orgullo por la gestión del Gobierno central, al considerar que "ha afrontado esta situación crítica con inteligencia y sensibilidad, situando siempre la vida y la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración".

"Frente a quienes han utilizado esta crisis migratoria para difundir odio y racismo, me quedo con el abrazo de dos soldados al niño que tiembla de frío y con la solidaridad de los ceutíes", ha afirmado la secretaria general del PSOE-A.